Micol Olivieri e il racconto degli attacchi di panico – VIDEO

Micol Olivieri si racconta su Instagram: “Ho sofferto anche io di attacchi di panico dopo la nascita di mio figlio Samuel” – VIDEO

Micol Olivieri, l’attrice de “I Cesaroni”, si racconta in alcune storie su Instagram, parla di attacchi di panico e svela ai suoi followers che anche lei ne ha sofferto dopo la nascita di suo figlio Samuel

Ecco cosa ha rivelato in una stories su Instagram la bella Micol:“Ero arrivata al punto di guardarmi allo specchio e non riconoscermi più”. Scopri il resto nel link video in alto

