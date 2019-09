Meteo martedì 17 settembre: ancora una giornata di sole e caldo

Nella giornata di martedì atteso un meteo sereno da nord a sud con cieli limpidi e afa da clima tipicamente estivo. Le temperature massime toccheranno i 30 /31 °C sulle zone interne, specialmente sulle regioni del centro-sud.

Ancora per qualche ora l’estate impazzerà sul territorio italiano. Come il fine settimana e questo lunedì, domani il caldo si farà sentire pressante lungo tutto il Paese. Un’ondata di caldo anomalo per il periodo dell’anno ci accompagnerà ancora per un po’ prima di lasciare il posto alla pioggia e ad una drastica riduzione delle temperature. Addirittura chi si trova al nord dovrà prepararsi ad una discesa repentina di 8 °C.

Come detto martedì l’anticiclone subtropicale garantirà un tempo sereno e soleggiato ovunque con la colonnina di mercurio molto alta durante il giorno. In particolare nelle aree interne del centro-sud si arriverà a punte di 30- 31 °C. Solo alla sera si tornerà su medie in linea con settembre.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui