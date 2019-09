Scopri come cambi quando nella tua strada arriva l’amore.

L’amore, si sa, è un sentimento in grado di cambiare le persone e di trasformarle in modo del tutto inatteso. Su questo argomento sono stati scritti romanzi e copioni e diversi saggi si sono interrogati su un potere così forte e difficile da comprendere. Persino noi, quando ci innamoriamo, ci riscopriamo improvvisamente diverse e se è vero che a volte il tipo di cambiamento dipende anche dalla persona che si ha accanto e che può far uscire il meglio o il peggio di noi, di base ogni individuo una volta innamorato finisce con il cambiare alcuni modi di vedere le cose. Un aspetto che viene ovviamente influenzato, almeno in parte, dalle stelle. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali imperturbabili e quali sono quelli più intuitivi, oggi scopriremo qual è il cambiamento che subiamo quando ci innamoriamo e del quale, probabilmente, non siamo neppure consapevoli. Trattandosi di amore, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più completa sui cambiamenti ai quali si va incontro.

Oroscopo: Ecco come cambi da innamorata in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Diventi romantica

Chi lo avrebbe mai detto. Tu che sei sempre la prima a voler far baldoria e che non ami molto le romanticherie, una volta innamorata diventi sensibile all’argomento. Perché, diciamocelo, anche se non vuoi darlo a vedere, quando perdi la testa per qualcuno, tutte quelle cose che normalmente tendi a criticare o a trovare ridicole, cambiano improvvisamente aspetto, mostrandoti come, in realtà, possono essere piacevoli. Così, le uscite in coppia, le serate romantiche e persino il ricevere una piccola attenzione, diventano qualcosa di assolutamente speciale. Un cambiamento che chi ti conosce bene non può non notare e per il quale rischi di essere presa in giro dalle tue amiche, specie da quelle che un tempo eri tu a deridere quando erano nelle tue condizioni. Insomma, per la legge del mai dire mai, possiamo dire che da innamorata ti riscopri romantica a livelli davvero inusuali e che non ti saresti mai e poi mai aspettata. Ancora sicura che certe cose siano così sciocche se fatte con la persona giusta?

Toro – Perdi letteralmente la testa

Tu che sei una persona decisamente razionale, posata e con la testa sempre sulle spalle, quando ti innamori… la perdi del tutto. Un particolare che forse non hai mai considerato come si deve e che rende il tuo innamoramento immediatamente visibile, specie a chi ti sta accanto e conoscendoti si rende conto di come tu non ci stia più con la testa. Per certi versi, amare ti rende quindi più sensibile a cose che prima non avresti mai notato, portandoti a vedere cose e persone con occhi di versi e ad aumentare i tuoi livelli di empatia. Si può dire che amare faccia bene alle tue relazioni aiutandoti a capire come un gesto carino o una buona parola possono davvero cambiare la giornata delle persone. Detto questo, romantica lo sei già di tuo ma da innamorata riesci a superare te stessa, arrivando a livelli davvero elevati. Poco importa, però, perché ciò ti permette di rendere felice chi ami e questo quando perdi la testa è praticamente la tua priorità.

Gemelli – Ti carichi di energia

Quando sei innamorata di qualcuno, sembri così euforica da dare subito nell’occhio. La tua energia è prorompente e non fai che parlare e agire, cercando di coinvolgere chiunque incontri nella tua felicità. Del tutto fuori controllo, riesci a portare il buon umore ovunque vai, risultando più magnetica che mai. L’unico problema è che spesso parti in quarta senza pensare e se il tuo cuore si trova improvvisamente a soffrire, la caduta dall’altro diventa così dolorosa da portarti all’esatto opposto, spegnendo di colpo ogni sorriso e trasformandoti nella tua stessa antitesi. E se da un lato, chi ti conosce bene sa di doversi aspettare dei cambi di umore repentini, quelli di quando sei innamorata sono così forti da lasciare interdetto chiunque. Si tratta però del tuo modo personale di vivere le cose e senza il quale non saresti la persona speciale che sei.

Cancro – Diventi più insicura del solito

Sebbene la tua indole romantica ti porti a sentirti felice quando l’amore sboccia nel tuo cuore, una parte di te non può non avere pensieri negativi. Si tratta della tua parte insicura che quando perdi la testa per qualcuno prende il sopravvento facendoti diventare ancor più ossessiva e nervosa. La paura di perdere la persona che ami e le insicurezze diventano così forti da non farti vedere altro se non quello che immagini nella tua mente e che ai tuoi occhi quasi si materializza davanti a te. Un modo di fare che rischia di mettere in seria crisi un eventuale rapporto, fosse anche iniziale e di pura conoscenza. Purtroppo quando sei così coinvolta quasi non ti rendi conto del cambiamento perché a tratti è graduale e di base non è altro che una versione più esasperata delle paure che ti porti dentro da sempre. Per fortuna, si tratta solo dei primi tempi e una volta consolidate le cose, riesci a tornare almeno ai livelli abituali.

Leone – Aumenti i livelli di controllo

Se nella vita sei una persona che ama avere sempre tutto sotto controllo, da innamorata sei anche peggio. Così, quando ti innamori, la prima cosa che fai è cercare di conoscere al meglio l’altra persona, sforzandoti di capirla sia per ciò che dice che, soprattuto per le cose non dette. Questa sorta di allerta perenne nella quale vivi, ti porta ad aumentare senza rendertene conto i tuoi livelli di controllo su tutto e tutti, portandoti agli estremi anche sul lavoro e nei rapporti interpersonali. Un particolare che viene subito colto da chi ti sta accanto e che a volte ti viene persino rimproverato, facendoti perdere la pazienza. Comprenderlo per prima e cercare di porvi rimedio potrebbe essere una valida alternativa per non creare il caos in ambienti che, di fatto, nulla hanno a che vedere con il sentimento che provi. E poi è sempre meglio imparare ad avere anche il controllo su se stessi, altrimenti pensa a come sarebbe se ti innamorassi di un collega.

Vergine – Ti chiudi in te stessa

Se da un lato, provare dei sentimenti è una cosa che ti fa sentire meglio e che ti rende felice, dall’altro la paura tende sempre a prendere il sopravvento e come tutte le volte in cui ti capita di provarla, il risultato è che finisci con il chiuderti in te stessa, isolandoti e diventando persino scontrosa con chi cerca di aiutarti. Questo modo di fare non giova ne a te ne al sentimento che provi e avere accanto persone con le quali condividere le tue paure potrebbe aiutarti a capire quali di queste hanno senso di esistere e quali, invece, sono del tutto immotivate. Anche se amare ti fa vivere emozioni forti che il tuo essere spesso negativa traduce in paura di soffrire, prova quindi a vivere perché piuttosto che soffrire per qualcosa che non c’è è meglio gioire per quello che la vita ti offre, non trovi?

