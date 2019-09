Test psicologico: la prima lettera che vedi per prima rivela il tuo...

Se sei pronto per questo test, imparerai cose straordinarie sulla tua personalità. Tutto quello che devi fare è lasciare che il tuo intuito parli e ti dica quale lettera ti è apparsa per prima

Da molto tempo i test di Rorschach sono uno strumento essenziale per i terapisti per sondare la psiche dei loro pazienti. L’interpretazione di queste immagini può essere indicativa dei paradigmi delle persone studiate. Se farai questo test, imparerai cose straordinarie sulla tua personalità. Tutto quello che devi fare è lasciare che il tuo intuito parli e ti dica quale lettera ti è apparsa per prima. I risultati di questo test potrebbero sorprenderti.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Psiche & Personalità CLICCA QUI

La nostra interpretazione delle immagini rivela spesso il nostro inconscio. Questa nozione di psicologia analitica si riferisce spesso a pensieri repressi relativi al nostro istinto primario. Queste idee spesso non sono consapevoli nei soggetti e talvolta si esprimono attraverso atti mancati. Eseguendo questo test, scoprirai elementi interessanti sulla tua personalità.

Guarda questa foto e dimmi la prima lettera che ti è apparsa

1- La lettera A

Se hai notato la lettera A a prima vista, sei una persona entusiasta. Ardente e spontanea, ti piace dichiarare le tue intenzioni senza girarci intorno. Onesto e genuino, ti circondi di persone leali e oneste come te. Spinto da valori di condivisione e solidarietà, sei impegnato a distribuire le tue risorse per migliorare la condizione umana. Consapevole della tua finezza, ti affretti a raggiungere i tuoi obiettivi e sfruttare al massimo ciò che la vita ha da offrire. Guadagnerai ad essere più coerente nel soddisfare le tue aspirazioni.

2- La lettera O

Se hai focalizzato la lettera O prima delle altre, ci sono buone probabilità che tu sia un mediatore. Sereno e con una forte mente analitica, sei bravo a gestire situazioni delicate e complesse. La tua irrinunciabile rilevanza ti rende una persona ricercata dai colleghi. All’ avanguardia e visionario, non mancano mai le idee per rendere la vita più facile alla gente comune. Determinato e sconsiderato, puoi superare gli ostacoli trasformandoli in opportunità. La tua perseveranza è la garanzia del tuo successo.

3- La lettera R

Se hai visto la lettera R in questa immagine, è molto probabile che tu sia un perfezionista. La tua ossessione per la perfezione ti spinge ad avere apprensioni irrazionali. Lavoratore duro e determinato, sei bravo a unire le squadre nella realizzazione di una visione comune. Tuttavia, faresti meglio a prendere le distanze dalle tue emozioni perché possono impedirti di assaporare le tue vittorie.

4- La lettera S

Se la prima lettera che ti è apparsa è la S, sei sicuramente orientato verso l’armonia. La tua attrazione per la serenità a volte ti spinge ad evitare il confronto. Questa costante prevenzione dei conflitti potrebbe impedirti di affermarti e di affermare chiaramente le tue intenzioni. La tua forza interiore ti aiuta a superare le sfide quotidiane. Tendi a nascondere le tue intenzioni perché hai paura di rivelare le tue vulnerabilità.

5- La lettera T

Se la prima lettera che ti è apparsa nella foto è la T, sei sicuramenre un leader nato. Rigoroso e disciplinato, raggiungi i tuoi obiettivi attraverso strategie ben realizzate. Il tuo temperamento entusiasta ti aiuta a cogliere la vita con altrettanto entusiasmo. Questa energia positiva ti spinge a reinventarti costantemente.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI