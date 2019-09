Scopri quali sono i segni dello zodiaco pronti a scoprire qualcosa di più su di se e quali sono invece più concentrati su altro.

Fonte: Istock

Conoscersi a fondo è un aspetto sempre più sottovalutato. Con l’avvento dei social la tendenza è infatti quella di sapere tutto sugli altri, imitarli, seguire le mode del momento e proseguire per un percorso comune come se si fosse tutti in fila. Questo, ovviamente, porta a mettere da parte se stessi e la conoscenza che si ha di se. Sempre meno gente si interroga su cosa vuole veramente e su quali possono essere i suoi sogni. Un aspetto importante per evolversi nel modo corretto e per sentirsi a proprio agio con se se stessi e con il resto del mondo. Ovviamente, seppur solo in parte, conoscersi è avere la voglia di fare la giusta introspezione è qualcosa che dipende anche dall’influsso che le stelle hanno su di noi. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali imperturbabili e quali sono quelli più intuitivi oggi scopriremo quali sono i segno dello zodiaco che, anche sollecitati dal periodo, sono pronti a conoscersi meglio. Trattandosi di qualcosa di estremamente personale e in grado di coinvolgere le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sei una persona solare? Scoprilo in base al tuo segno zodiacale

Oroscopo: I segni zodiacali che stanno per scoprire qualcosa di se

Fonte: Istock

Ariete – Non ancora pronti a saperne di più

I nati sotto il segno dell’Ariete non sembrano pronti a conoscersi meglio e questo sebbene il momento sembri essere dei migliori. La loro voglia di andare avanti e di raggiungere determinati obiettivi, tende a tenerli lontani da ogni tipo di introspezione, un po’ perché sono consapevoli che determinate scoperte sul proprio conto li porterebbero a cambiare idea su molte cose e a distoglierli dal presente ed un po’ perché di base hanno una gran paura di restare da soli con se stessi. Un aspetto, questo, che li riguarda da sempre e dal quale fanno fatica a prendere le distanze. Eppure, basterebbe un po’ di esercizio per imparare ad ascoltarsi e, di conseguenza, a capirsi meglio senza che ciò metta in discussione le cose che già pensano di sapere.

Fonte: Istock

Toro – Decisamente pronti ad indagare su se stessi

I nativi del Toro amano da sempre tutto ciò che li riguarda e se si tratta di conoscersi meglio sono pronti a mettersi in gioco e a sperimentare nuove parti di se. Pur essendo di indole pigra, si amano infatti abbastanza da sapere che una conoscenza approfondita è spesso il miglior modo per sentirsi sicuri di se e per fronteggiare qualsiasi evento gli si ponga dinanzi. Certo, si tratta di un percorso lungo e a tratti difficile ma i tempi sembrano essere ormai maturi e lo stesso vale per loro. Per questo motivo è molto probabile che prima di Natale riescano a fare chiarezza su se stessi da diversi punti di vista, imparando così a vivere meglio e a sentirsi in qualche modo più centrati con la loro vita.

Fonte: Istock

Gemelli – Incerti sul loro essere pronti

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono esattamente pronti a cambiare modo di vedersi. D’altro canto hanno anche una discreta curiosità su tutto ciò che li riguarda. Di loro si può quindi dire che pur tra incertezze di ogni tipo, sono in qualche modo pronti ad indagare su se stessi e sui propri sentimenti ma non sono sicuri di esserlo sulle conseguenze che seguono solitamente un simile percorso. Un motivo per cui è preferibile avanzare a piccoli passi in modo da potersi fermare in tempo qualora la situazione dovesse farsi difficile. Di certo, cogliere alcuni aspetti di se, per quanto difficile, potrebbe essergli d’aiuto nella gestione della loro vita che al momento non è perfetta a 365 gradi ma che potrebbe diventarlo con un po’ di impegno e maggior perseveranza da parte loro.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Non ancora pronti

I nativi del Cancro non amano fare introspezione e preferiscono starsene tranquilli, gestendo un rapporto con loro stessi che si potrebbe definire superficiale. Questo modo di fare è spesso causa dei loro conflitti sia interiori che con gli altri ma ciò non sembra far cambiare loro idea neppure quando ne sono consapevoli. Così sebbene il periodo sia favorevole sotto vari aspetti, con molta probabilità rimarranno fermi ancora una volta, evitando di porsi domande alle quali sanno di non volere ancora una risposta. Un problema che prima o poi dovranno affrontare ma per il quale sembra non sia ancora giunto il momento.

Fonte: Istock

Leone – Pronti solo sotto alcuni aspetti

I nati sotto il segno del Leone sono su un percorso che li condurrà ben presto verso una conoscenza più profonda di se stessi. Il tutto coinvolgerà la sfera lavorativa ed il loro modo di porsi con gli altri. La sfera personale rimarrà invece indenne da ogni forma di introspezione e questo perché non sono ancora obiettivamente pronti ad affrontare e superare un incontro faccia a faccia con se stessi. Peccato che concentrarsi solo sul lavoro gli darà un’idea di se stessi a tratti distorta e del tutto diversa da quella che invece dovrebbero iniziare a percepire. Che sia giunto il momento di sforzarsi per compiere quel piccolo passo in più?

Fonte: Istock

Vergine – Per nulla pronti

I nativi della Vergine non sono mai pronti a guardarsi dritti negli occhi perché, consapevoli del loro spirito critico, sanno già che non si piacerebbero e che non riuscirebbero a sopportare la cosa. Anche per quest’anno, quindi, la possibilità di conoscersi più a fondo sarà rimandata a tempi futuri e probabilmente molto lontani. Il loro modo di essere, dopotutto, li spinge a gestire quasi tutto in modo superficiale in modo da non dover affrontare problemi con i quali non vogliono avere a che a fare. Molto meglio osservare e conoscere gli altri. Distogliere l’attenzione da ciò che non gli piace, dopotutto, è il loro modo di fare da sempre.

Clicca su successivo