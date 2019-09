Meteo lunedì 16 settembre: sull’Italia solo diffuso e caldo estivo

Nella giornata di lunedì atteso un meteo caratterizzato dal ritorno dell’afa un po’ ovunque. Le temperature saranno in salita fino a 7 °C rispetto alla media stagionale del periodo. L’ondata di calore dovrebbe durare fino a mercoledì.

Dopo un ingresso anticipato dell’autunno e il repentino cambiamento climatico del fine settimana che ha riportato sulla Penisola il caldo tipicamente estivo, la seconda metà di settembre si attesterà all’insegna del meteo sereno. La colonnina di mercurio subirà un’impennata e così resterà fino alla giornata di mercoledì quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà con sé dell’aria fredda di origine artica.

Le previsioni del 16 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con una globale stabilità climatica. Qualche innocuo addensamento si farà vedere durante il giorno nelle zone alpine.Per il resto le temperature saranno in leggero aumento con valori massimi compresi tra i 27 e i 31 °C. A Milano tornata l’estate con picchi fino a 30° C. Gran caldo anche a Torino.

Il cielo al centro

Chi si trova al centro della Penisola potrà godere di una giornata serena. Il sole bacerà tutte le aree non fosse per qualche nuvola qua e là sull’Appennino nelle ore pomeridiane. Le temperature non dovrebbe presentare particolari variazioni. I valori massimi saranno compresi tra i 28 e i 32 ° C. Termometro in salita pure nelle aree dell’entroterra, nello specifico sulla Toscana, il Lazio e l’Umbria. A Firenze atteso sole diffuse con temperature massime fino a 31 °C. Colonnina di mercurio impazzita pure a Roma.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto un avvio di settimana ancora all’insegna della stabilità. Un po’ ovunque il tempo sarà belle anche se non mancheranno delle velature innocue. Le temperature saranno stabili con valori massimi compresi tra i 27 e i 31 °C. Sulla città di Napoli potrebbe passare delle nuvole qua e là, mentre sul fronte termometro si registreranno massime di 28 °C. A Palermo sole diffuso con un picco di 29 °C.