“Mara ho una compagna” e in studio a Domenica In cala il gelo

“Mara ho una compagna” e in studio a Domenica In cala il...

Romina Power nella giornata di oggi Domenica 15 settembre 2019, è stata ospite oggi di Mara Venier nella sua consueta trasmissione domenicale.

La ex di Albano Carrisi, ha subito esordito con una frase che sul momento ha sconvolto tutti. Sui divanetti dello studio Rai, messa frontalmente alla conduttrice veneta ha infatti dichiarato: “Mara, ho una compagna”.

Ma l’attrice statunitense, non si riferiva alla relazione con una donna ma alla sua cagnetta Daisy, unica vera compagna di vita dell’artista che ha vissuto fianco a fianco una vita con Al Bano. A quel punto la Venier le ha chiesto perché non ha un fidanzato e Romina ha risposto che nessuno la vuole…

Romina Power e la poesia che annuncia il dramma di Ylenia

La parte più commovente dell’intervista però è una poesia scritta da Romina a soli 17 anni che Mara ha letto durante la diretta. Versi che sembrano in qualche modo premonitori dell’incidente e della perdita di Ylenia, a cui Romina non sembra ancora essere rassegnata. Romina spiega come ha scritto questa poesia mentre era a casa a Roma con l’epatite virale .

Ecco l’emozionante poesia che ha fatto commuovere Cristel.

Un bambino gioca con i suoi amici.

Una madre gioca con il suo bambino.

Il tempo gioca con la vita.

Ed io gioco con pensieri spesso su di te.

Un bambino perde i suoi amici quando diventa grande.

Una madre perde il suo bambino quando diventa più grande.

Il tempo perde il suo valore quando viene perso.

Ed io perdo me stessa quando non ti trovo più.

Un uomo è felice quando trova un vero amico.

Una madre è felice quando ritrova il suo bambino.

Il tempo è felice quando è vissuto pienamente.

Ed io sono felice quando ti ricordi di me.

Un uomo muore e lascia un amico con un ricordo.

Una madre muore e lascia un bambino con un ricordo.

Il tempo non muore mai ma lascia troppi ricordi.

Ed io quando morirò lascerò il mio amore come un ricordo per te.

Durante l’intervista Romina ha dichiarato ancora poi che spera ancora di ritrovarla nonostante sia scomparsa da ben 26 anni.

