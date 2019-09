A Live non è la D’urso Luca Muccichini, ex di Selvaggia Roma, accusa pesantemente Eliana Michelazzo sostenendo ci sia lei dietro il profilo di Mark Caltagirone

Per mesi ci siamo chiesti chi è Mark Caltaggirone. Il presunto fidanzato di Pamela Prati. Adesso a dircelo è Luca Muccichini, ex di Selvaggia Roma. Lui sostiene che sia Eliana Michelazzo.

Luca infatti a Live non è la d’Urso dice di aver visto con i suoi occhi la manager scrivere dal profilo fake di Mark Caltagirone. Eliana sostiene che il giovane sia li solamente in cerca di notorietà, ma Luca sembra essere convinto della sua posizione.

Chi è Luca Muccichini il grande accusatore di Eliana Michelazzo

L’ex di Selvaggia Roma infatti afferma di essere stato proprio accanto a lei quando ha scritto il post. Quindi smentisce Eliana che sostiene di non aver mai gestito i profili Facebook delle false persone. Infatti dichiara: “Noi stavamo in una fiera a Milano, era una giornata di pioggia. Ero vicino a lei e ho visto che si è scattata un selfie che ha postato per sbaglio sul profilo di Mark Caltagirone”.

Ma chi è Luca Muccichini? Il giovane è diventato celebre per essere il fidanzato di Selvaggia Roma che ha partecipato prima a Uomini e Donne come corteggiatrice e poi a Temptation Island insieme a Francesco Chiofalo. Quando l’avvenente romana ha deciso di mettere un punto nella sua storia con Francesco, Selvaggia ha iniziato la storia con Luca.

Una storia di grande amore che tra alti e bassa è durata fino a quest’estate quando i giovani si sono detti addio. Ora Luca torna alla ribalta con questa storia. Sarà per raccontare la verità o come dice Eliana solo per cercare notorietà?

