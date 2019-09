Astrologia: 5 segni dello zodiaco che hanno sempre voglia di discutere e che faresti bene ad evitare

Nelle relazioni sociali, è del tutto normale entrare in conflitto quando i punti di vista divergono o le parole fanno male. Alcune persone sanno come mitigare i litigi e placare le situazioni. Altre, al contrario, sembrano sempre pronti a discutere eccessivamente. Il loro segno zodiacale può giustificare questo carattere piuttosto scomodo e aiutarti a capire perché reagiscono male al minimo conflitto.

Nella vita di tutti i giorni, in amore, in amicizia o al lavoro, le persone possono fare osservazioni sprezzanti. A seconda del carattere e delle intenzioni di ciascuno, le reazioni differiscono.

Studiando la posizione e il movimento dei pianeti, gli astrologi sono stati in grado di rilevare i tratti della personalità dei segni dello zodiaco. Ecco quelli più scontrosi

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astrologia & Segni Zodiacali CLICCA QUI

Ecco 5 segni sempre pronti a entrare in conflitto con gli altri:

1. Scorpione:

I nativi di questo segno sono autentici e provano intensamente le emozioni. Molto onesti, non possono sopportare cose nascoste o tradimenti. Gli scorpioni sono intelligenti e intuitivi e possono captare una bugia come se avessero un radar. Possedendo una forte personalità, non si lasciano mai calpestare i piedi. Sono audaci e persistenti e seguono sempre l’intuito. È lo stesso quando ricevono critiche o non sono d’accordo con qualcuno. I nativi di questo segno difendono il loro punto di vista con tale ardore che si potrebbe temere. Inoltre, la loro rabbia è formidabile. Gli scorpioni sono anche estremamente risentiti e non dimenticano mai le ferite inflitte da altri.

2. Toro:

I tori sono calmi e sereni. Sono abbastanza emotivamente stabili e non cercano necessariamente di creare conflitti. Cautamente, padroneggiano le loro azioni quotidiane e le azioni per vivere in armonia. Sono estremamente saggi. Tuttavia, i nativi di questo segno odiano essere contraddetti. Sono convinti di avere sempre ragione e sono molto testardi. Non cambiano mai idea una volta presa una decisione. Il problema è che devono accettare che gli altri non condividano necessariamente il loro punto di vista. Ma è più forte di loro, non lo sopportano. Irritabili, possono diventare aggressivi e sono disposti a sminuire gli altri in conflitto e mantenere la tensione al massimo.

3. Leone:

I Leone sono noti per la loro capacità di brillare in tutte le circostanze. La loro sicurezza naturale e le loro risorse seducenti li rendono orgogliosi e prepotenti. A loro piace prendere l’iniziativa ed esercitare la loro autorità per guidare gli altri nella direzione che gli si adatta. I nativi di questo segno hanno bisogno di essere riconosciuti perché da loro la conferma che le persone sono consapevoli del loro valore intrinseco. Ma l’orgoglio del leone è talvolta insopportabile. A loro non importa degli altri e non esitano a dimostrarlo compiendo azioni molto egoistiche. Possono discutere, ferire e disprezzare gli altri senza rimorsi. Sono arroganti e dicono ciò che pensano indipendentemente dalla crudeltà delle parole che pronunciano.

4. Cancro:

Sensibile, il cancro è in genere alla ricerca di una stabilità emotiva. I nativi di questo segno sono affettuosi e offrono molta attenzione ai loro cari. Un pò infantili, spesso fanno stranezze per accedere a ciò che vogliono. Sfortunatamente, sono estremamente sensibili. Il minimo gesto e la minima parola possono essere male interpretati dal Cancro. Se si sentono minacciati, traditi o sminuiti, possono lasciarsi trasportare e reagire eccessivamente. Il carattere di questo segno deve essere preso con una pinzetta. Possono essere caldi e gentili ma possono diventare offensivi e violenti. Quando sono arrabbiati, non esitano a mostrare il loro lato più oscuro.

5. Gemelli:

I gemelli sono dinamici e intelligenti. Non hanno difficoltà a esprimersi e a partecipare a dibattiti interessanti. Curiosi, hanno sete di conoscenza e condivisione. Ingegnosi, sanno esattamente come parlare con gli altri per convincerli e fidarli. Tuttavia, quando si arrabbiano, possono diventare molto dolorosi. Non proveranno mai a placare la situazione. Al contrario, possono facilmente accendersi ed essere insensibili per accentuare le emozioni negative. Hanno la fastidiosa abitudine di ricordare agli altri le loro debolezze nei momenti in cui sono più vulnerabili. I nativi di questo segno si rafforzano nei problemi e sembrano assolutamente non determinati a risolverli per raggiungere un clima più armonioso.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI