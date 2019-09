Scopri se sei una persona solare o se, invece, sei una di quelle che tendono a vedere tutto nero.

Fonte: Istock

Essere solari è una caratteristica che non appartiene a tutti e che quando c’è si nota in modo particolare. Le persone solari sono solitamente allegre, propositive e spesso attive e con tanta voglia di fare. Amate da tutti, riescono a portare appunto un po’ di luce nella vita degli altri, offrendo punti di vista sempre positivi e condividendo momenti allegri. Certo, non tutti possono esserlo e la differenza la fa molto spesso l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco imperturbabili e quali sono quelli più intuitivi, scopriremo se sei o meno solare. Trattandosi di un modo di essere strettamente legato alle sensazioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara della situazione. Pronta?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che stanno per vivere un periodo… folle!

Oroscopo: Scopri se sei o meno una persona solare e quanto lo sei esattamente

Fonte: Istock

Ariete – Abbastanza solare

Sempre attiva, allegra e con tanta voglia di fare, rientri sicuramente tra le persone solari. Nella vita, dopotutto, ti piace assaporare ogni tipo di sensazione, vivendo esperienze di ogni genere e stringendo amicizia con chiunque incontri. Questo tuo modo di fare tende ad attirare l’attenzione (cosa che non ti dispiace affatto) e a far crescere un certo interesse nei tuoi confronti. E visto che sei molto abile nell’intrattenere gli altri e che la timidezza non è un problema che conosci, le possibilità che tu sia praticamente sommersa da amici sono davvero molte. Ogni tanto, tendi ad incupirti di colpo perdendo quella sorta di euforia che ti contraddistingue ma, a parte questo, rientri sicuramente tra i segni più solari dello zodiaco.

Fonte: Istock

Toro – Mediamente solare

I tuoi modi sempre rassicuranti e sereni ti fanno apparire come una persona mediamente solare. Questo significa che pur senza estremizzazioni, riesci a trasmettere una serenità che fa sì che gli altri ti associno comunque al sole e alla sua capacità di riscaldare il cuore. Di tuo c’è da dire che hai sempre un approccio positivo verso la vita e tutto ciò che la riguarda e questo non può che accrescere questa sensazione. Certo, di tanto in tanto, cedi alla malinconia e preferisci restare per conto tuo e in silenzio piuttosto che stare tra gli altri. Quando ciò accade, però, vieni solitamente compresa e nessuno tende a farsi problemi per questo. La tua solarità non viene mai messa in discussione, così come il fatto che stare in tua compagnia è sempre molto piacevole.

Fonte: Istock

Gemelli – Solare

Sebbene i tuoi modi di essere e di fare siano sempre fatti di alti e bassi, di te si può dire che sei una persona solare. Questo dipende dal fatto che ami stare tra gli altri e che quando lo fai dai sempre il meglio di te, chiacchierando e intrattenendo gli altri con aneddoti di ogni tipo. Per te stare tra la gente è una vera e propria forma di nutrimento che ti porta a non stancarti mai e che fa di te una persona che gli altri vorrebbero sempre accanto, specie quando c’è da far festa o da divertirsi. Quindi, si, rientri tra i segni dello zodiaco più solari tra tutti, raggiungendo anche i posti più alti in un’eventuale classifica.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Non molto solare

I tuoi modi di fare e la tua personalità spesso complessa ti rendono una persona non sempre solare. Tra il tuo essere permalosa, il voler restare spesso per conto tuo e il non saper essere esattamente espansiva con gli altri, i modi per dimostrare allegria e portarne a chi ti sta intorno sono effettivamente pochi. Per questo motivo si può dire di te che non sei la prima persona che viene in mente quando si parla di persone solari. Ma questa è una cosa che alla fin fine non ti interessa più di tanto, no? Dopotutto tu sai ciò che sei e che vali e questo ti basta. Senza contare che, di base, a te le persone troppo solari neanche piacciono.

Fonte: Istock

Leone – Estremamente solare

La tua allegria, il sorridere sempre e il dare sempre il meglio di te, ti rendono probabilmente uno dei segni più solari dello zodiaco se non addirittura quello che spicca tra tutti. Dopotutto sei sempre la prima ad attaccare bottone e ad interessarti di ciò che accade al mondo e questo, unito alla tua voglia di raccontarti e di stare al centro dell’attenzione fa di te una persona che agli occhi degli altri è sicuramente solare e che lo è a tutto tondo, anche quando in realtà, il tuo è solo un modo per stare tra gli altri, farti notare e gioire del poter stare al centro dell’attenzione.

Fonte: Istock

Vergine – Per niente solare

Per te la vita è spesso un bicchiere mezzo vuoto e questo non si sposa esattamente con l’idea che si ha generalmente di una persona solare. Se da un lato ti piace mostrarti ottimista, dall’altro tendi infatti a notare sempre prima i difetti delle cose positive. Un modo di fare che unito al tuo spirito critico rischia di farti apparire come una persona un po’ brontolona e poco predisposta a godersi la vita. Di te, quindi, si può dire che sei tra i segni dello zodiaco meno solari e che, anzi, sei forse il meno solare in assoluto. Certo, dal tuo punto di vista si tratta più di realismo o sguardo critico ma poco importa. Di sicuro saprai farti una ragione del tuo non essere solare. Dopotutto, essere vista come una persona sempre allegra non rientra tra le tue priorità, no?

Clicca su successivo