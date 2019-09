Meteo domenica 15 settembre: cieli nuvolosi da nord a sud

Nella giornata di domenica atteso un meteo nuvoloso lungo tutta la Penisola pur senza fenomeni associati.

Dopo il sabato soleggiato e da caldo estivo vissuto da nord a sud, domani i cieli italiani si sporcheranno di nuvole più o meno pesanti che per nostra fortuna però non porteranno piogge salvo qualche fugace episodio sulle Alpi. Chi potrà godere del tempo più gradevole saranno le regioni meridionali dove il sereno sarà presente fino alla sera.

Le previsioni del 15 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord dello Stivale dovranno fare i conti con una forte nuvolosità in mattinata sul Piemonte, la Valle D’Aosta e la Lombardia. Il sole si farà invece vedere tra il Veneto, il Friuli, il Trentino, la Liguria e l’Emilia-Romagna. Qualche pioggia qua e là è prevista sui rilievi alpini. Dei miglioramenti sono previsti nelle ore pomeridiane con una condizione nel complesso serene e soleggiate. Nuvole diffuse pure alla sera sulle zone di montagna. Parziale miglioramento nella notte con nubi perlopiù presenti nelle zone nord-occidentali.

Il cielo al centro

Sulle regioni del centro attesa nuvolosità diffusa nelle ore del mattino. Sole presente invece nel Lazio meridionale. Nelle ore pomeridiane previsto un meteo pressoché identico, con miglioramenti attesi sulle Marche e le aree interne della Toscana. Cieli nuvolosi nelle durante la sera e la notte. Schiarite invece dovrebbero verificarsi sul Lazio e la Toscana meridionale.

Il cielo al sud

Chi abita al sud e sulle isole potrà godere di un bel sole. Il meteo sarà in prevalenza sereno ovunque sebbene dalle ore pomeridiane la nuvolosità si farà più intensa sul Molise, l’Abruzzo, la Puglia garganica, la Calabria settentrionale, centrale e la Sicilia occidentale. Altrove, Sardegna compresa, i cieli resteranno limpidi e sereni. Nelle ore serali limpido su tutti i settori tranne che sulla Sicilia, la Calabria ionica e le Puglia adriatica. La situazione dovrebbe restare stabile durante la notte. In particolare tante stelle sono attese sul Molise.

Le temperature minime si attesteranno in aumento sulle zone pedemontane del Piemonte, mentre sulla Sicilia centro-settentrionale saranno in discesa. Le massime invece sono previste in rialzo su Alpi, gli Appennini e la Sardegna orientale. In leggero calo sulle coste occidentali della Sardegna e sulla Sicilia meridionale.

