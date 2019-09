Ecco perché i medici raccomandano di aggiungere il limone al tuo tè

Il limone e il tè sono ricchi di antiossidanti. Forniscono al corpo una potente barriera protettiva contro molti disturbi. Secondo uno studio del professor Mario Ferruzzi condotto negli Stati Uniti, questi due ingredienti offrono all’organismo notevoli benefici. Ecco una gustosa ricetta a base di limone e tè che aumenterà la tua energia ogni giorno e fornirà al tuo corpo nutrienti preziosi.

Ricetta per un ottimo tè e limone

Ingredienti:

– 2 bustine di tè verde biologico

– 1 limone biologico

– acqua

– Un barattolo

Preparazione:

Per prima cosa, fai bollire l’equivalente di una tazza d’acqua. Quindi tagliare il limone, precedentemente ben pulito, a fettine sottili. Mettili in un barattolo e aggiungi le bustine di tè verde. Quindi riempire il barattolo con acqua calda bollita. Lasciare in infusione per 10 minuti.

Modalità di consumo:

Bevi questa bevanda due volte al giorno, preferibilmente prima di colazione e dopo il pranzo o a merenda. Evita di bere questo tè la sera, poiché potrebbe causare disturbi del sonno.

Una combinazione ottimale perchè?

Secondo lo studio sopra citato, condotto da Mario Ferruzzi, professore associato di scienze dell’alimentazione presso la Purdue University negli Stati Uniti, il succo di agrumi fornisce una migliore assimilazione delle catechine contenute nel tè verde.

In effetti, le catechine sono antiossidanti che hanno molti benefici per la salute. In particolare, riducono il rischio di infarto e malattie più gravi. Ma sembra che queste catechine siano degradate nell’ambiente circostante e non siano assorbite correttamente dal corpo. Tuttavia, quando queste catechine sono poste in un ambiente acido, mantengono tutte le loro capacità. Lo studio mostra che grazie al succo di limone, le catechine vengono assimilate meglio dall’organismo.

Il tè e il limone sono quindi una combinazione ottimale che offre all’organismo notevoli benefici.

Benefici degli ingredienti:

Limone:

Grazie all’acido citrico che contiene, il limone migliora il transito intestinale accelerando il processo digestivo. Infatti, il limone stimola la produzione di bile necessaria per abbattere gli alimenti grassi e consentire una migliore digestione. Inoltre, questo frutto è estremamente ricco di antiossidanti tra cui flavonoidi e limonoidi e protegge il corpo dagli effetti dannosi dello stress ossidativo. Ed ancora, secondo uno studio, i composti contenuti nel limone hanno proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e prevengono la proliferazione di più malattie. Il consumo di succo di limone protegge la salute del cuore, del fegato e del cervello. La buccia degli agrumi contiene vitamina C in abbondanza. Fornisce energia e facilita l’assorbimento del ferro da parte dell’organismo. In questo modo è possibile combattere efficacemente l’anemia. Secondo una seconda ricerca scientifica, i polifenoli contenuti nel limone aiutano anche a prevenire l’accumulo di grasso corporeo e combattono il sovrappeso. Infine, uno studio dimostra che il limone aiuta a prevenire ed eliminare i calcoli renali facilitando la loro evacuazione attraverso il tratto urinario.

Tè verde:

Il tè verde è rinomato per essere un ingrediente dimagrante essenziale. In effetti, sembra che il tè verde aiuti a proteggere il corpo dall’obesità e dal diabete di tipo II. La ricerca scientifica indica che le catechine contenute in questo ingrediente aiutano a ridurre il tessuto adiposo aumentando la termogenesi corporea.

Tuttavia, questo non è l’unico vantaggio del tè verde. Si scopre che questo ingrediente contiene potenti antiossidanti noti come polifenoli che proteggono la salute dei reni. Secondo uno studio, il consumo di tè verde ha un’azione antiossidante benefica per combattere l’insufficienza renale causata da una dieta ricca di grassi.

Avvertenze:

– Non è consigliabile consumare limone se si soffre di ustioni o ulcere allo stomaco o allergie agli agrumi.

– L’estratto di tè verde non è raccomandato per persone con problemi al fegato.

