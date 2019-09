Andrea Damante, dopo l’intervista di Giulia De Lellis a Verissimo, commenta così le rivelazioni sul tradimento: “la play…”.

Andrea Damante reagisce ironiamente all’intervista che Giulia De Lellis ha rilasciato ai microfoni di Verissimo svelando i dettagli del tradimento subito. Alle parole dell’ex fidanzata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha reagito con una battuta.

Andrea Commenta commenta la battuta di Giulia De Lellis: “La playstation?…”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin nel corso della prima puntata di Verissimo, Giulia De Lellis ha dichiarato: “Quando è tornato dal viaggio di lavoro, non ha trovato niente di mio, neanche una mollettina o una delle mie cremine. Ma ha trovato un disastro. Ho fatto male? Sono andata via perché non la sentivo più casa mia. Ho preso a martellate la PlayStation e l’ho infilata sotto la doccia. Ho distrutto tutti i vestiti, ho bucato le scarpe”.

Prendendo spunto dalle parole della De Lellis, una follower, su Instagram, ha chiesto a Damante: “come sta la play?”. La risposta di Damante, sotto il suo ultimo post, è stata: “Avevo la casco tranquillo”.

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, inoltre, parlando del libro di Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto, scritto con l’ausilio di Stella Pulpo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Ho fatto degli errori, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così, con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”.

