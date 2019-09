Alberto Mezzetti: “Barbara D’Urso controlla tutto, mi ha fatto fuori”

Alberto Mezzetti, attacco choc a Barbara D’Urso su Instagram: “controlla tutto lei, mi ha fatto fuori da tutti i programmi”.

Alberto Mezzetti si scaglia contro Barbara D’Urso, rea di averlo fatto fuori dai vari programmi televisivi. Il vincitore del Grande Fratello 15 si è scagliato contro la conduttrice prima attraverso una serie di video e poi con un post su Instagram.

Alberto Mezzetti contro Barbara D’Urso: “mi hai fatto fuori da tutti i programmi”

Non usa giri di parole Alberto Mezzetti per scagliarsi contro Barbara D’Urso attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram:

“Questa notizia è per tutti i miei followers, per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv. Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza.Oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al Gf in Brasile non ne ha parlato nessun, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto. A me non interessa più di tanto, però mia madre mi chiama e mi dice “eh stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al GF spagnolo”. Beh io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara d’Urso”.

Alberto Mezzetti che sta pagando ancora i debiti, in un post, ha poi aggiunto:

“A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, come ti avevo concesso. Invece all’uscita del GF,malgrado sia stato testimonial, cantante con un disco in classifica e abbia alzato lo share di 15 punti al Grande Fratello brasiliano ,sono stato ripetutamente ignorato, non sono mai stato invitato in alcun studio televisivo ,malgrado fossi il vincitore in carica del GF 18 e non ho avuto risposta nemmeno riguardo all’interruzione delle 11 puntate di tutorial girate con mia nonna. Onestini ,al quale faccio il mio in bocca al lupo ,oggi ha avuto elogi ed applausi. Non chiedo nulla! Non amo le polemiche ,ma sono una persona vera e mi sento di esternare quello che ho vissuto”.

