Test della personalità: la prima cosa che vedi nell’immagine rivela chi sei

Test della personalità: la prima cosa che noti in quest’immagine rivela chi sei.

Fonte: Istock

I test della personalità che si basano su immagini da decifrare sono uno dei metodi più usati per cogliere aspetti della mente umana altrimenti difficili da riconoscere. Cogliere un’immagine invece di un’altra, aiuta infatti a capire molto della psicologia di chi affronta un determinato test. Una sola immagine può far luce su ciò che sta vivendo una persona in un determinato momento, di quali sono i suoi valori e persino le sue più grandi paure. Ciò avviene perché ognuno di noi percepisce e vive le cose in modo molto personale, un modo che fa da filtro anche per ciò che riguarda ciò che si vede e si nota ogni giorno. Per far si che il test funzioni, ovviamente, bisogna osservare l’immagine senza barare e fermarsi alla prima immagine che si nota. Quella sarà la risposta.

È bene ricordare che in questo tipo di test non esistono risposte giuste o sbagliate ma solo quella in grado di definire un determinato modo di essere, legato al periodo nel quale viene effettuato il test.

Se ti senti pronta, quindi, osserva l’immagine, scopri cos’è la prima cosa che noti e vai a scoprire il risultato.

Qual è la prima immagine che vedi?

Fonte: Istock

La mela. Se la prima cosa che noti è una mela, allora hai una mente elastica e pronta a tutto. Sei una persona sveglia e al contempo in grado di abbandonarsi al mondo dei sogni e tutto perché sei aperta verso il mondo e le sue infinite possibilità. Gli imprevisti non ti fanno paura perché trovi sempre il modo per superarli, reinventandoti ogni volta e trovando sempre un tuo equilibrio. Positiva per natura, sai sempre cogliere il lato migliore di ogni cosa, osservando il mondo come una vera sognatrice e tutto senza perdere quel lato pratico indispensabile per gestire al meglio la vita di tutti i giorni.

Due volti di profilo. Se la prima cosa che noti sono due volti di profilo, sei una persona solare e socievole, che ama stare tra la gente e che non ha paura di mettersi in gioco e di comunicare. Quando si tratta di passare del tempo con gli altri sai essere estremamente di compagnia, portando allegria e rendendo l’atmosfera più leggera e piacevole. I grandi numeri non ti spaventano e potendo scegliere, preferisci circondarti di più persone possibili. Al contrario non ami molto stare da sola, cosa che ti rende triste e per certi versi più vulnerabile.

Il profilo di un uomo. Se noti per prima cosa il profilo maschile, sei una persona estremamente riflessiva e spesso succube delle proprie emozioni. Tranquilla e razionale, trovi sempre una soluzione ad ogni problema e sei in grado di gestire più situazioni alla volta, organizzandole tra loro in modo da trovare il tempo per fare sempre tutto. Ottima confidente, sei vista dagli altri come un punto di riferimento e come una personalità in grado di rilassare e di infondere sicurezza e tutto grazie alla serenità che trasmetti.

Il profilo di una donna. Se, hai notato per primo il profilo femminile sei una persona in grado di leggere gli altri e di capirli al primo sguardo. Il tuo lato femminile è estremamente sviluppato e ciò ti porta a prenderti sempre un po’ cura degli altri e ad essere un po’ l’amica di tutti. Altruista e socievole, sei una persona molto gradevole, che gli altri amano avere accanto. Per questo motivo godi di una vita sociale piuttosto variegata e della quale ti senti soddisfatta per via delle tante attenzioni che ricevi da coloro che ti stanno accanto.

