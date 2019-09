Stasera in tv, venerdì 13 settembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri come inaugurare il weekend grazie ai programmi che i canali in chiaro ti proporranno per la prima serata. Arriva il palinsesto tv!

Il venerdì sera ci porta dirette verso una tanto mai atteso weekend. Come lo inaugureremo però? Noi di Chedonna.it vi consigliamo un film, una serie tv o un divertente show.

Una serata tra divano e tv sembra dunque attendervi e noi intendiamo aiutarvi nell’organizzarla al meglio.

Consultate allora con noi il palinsesto televisivo della prima serata di oggi e scegliere ciò che più vi si addice tra le numerose e diversificate proposte dei canali in chiaro più seguiti.

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 13 settembre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 13 – Anime buone (Telefilm)

David Sarraf è un operatore umanitario entrato in possesso di un filmato incriminante su Assad. Sarà per questo che verrà schiacciato contro un muro da un suv guidato dal Generale Naser?

Rai Tre – Pallavolo – Europei 2019 – Italia Vs Grecia (Sport)

L’Italia del volley maschile è pronta a dare il meglio di sé sul palcoscenico più importante d’Europa. Sulla sua strada ora si sta per parare la nazionale greca.