Meteo sabato 14 settembre: inizio weekend da estate piena

Nella giornata di sabato atteso un meteo nel complesso stabile e soleggiato su tutte le regioni per merito dell’anticiclone che si farà sentire in maniera importante. Le temperature massime infatti toccheranno i 30 °C.

Dopo un fugace assaggio d’autunno, sull’Italia è tornata l’estate grazie all’influsso positivo dell’alta pressione che ha portato il caldo e la stabilità da nord a sud. Con questo venerdì anche domani il clima sarà nel complesso sereno con temperature in aumento e punte perfino superiori ai 35 °C specialmente al sud, sulla Sicilia e la Sardegna.

Secondo le più recenti previsioni l’intero fine settimana sarà estivo e per l’intera prima parte di settimana non si dovrebbero verificare precipitazioni. In pratica sole a tutta manetta e colonnina di mercurio di qualche grado superiore alle medie di stagione.

Le previsioni del 14 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con della nuvolosità sparsa pure senza particolari fenomeni. Le nuvole saranno in aumento ovunque specialmente nel corso del pomeriggio. In ogni caso qualche raggio di sole si farà vedere lo stesso.

Il cielo al centro

Chi si trova nelle regioni centrali incontrerà sia al mattino, sia al pomeriggio prevalenza di sole non fosse per qualche nuvola sulle Marche e sugli Appennini pur con tempo secco. Schiarite ampie attesa tra la sera e la notte con nuvole in continuo aumento. Sulla Toscana il fine settimana sarà caratterizzato da meteo stabile con spazi di sereno ampi ovunque lungo l’intero arco della giornata, mentre delle nuvole potrebbero presentarsi alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole atteso un meteo stabile e soleggiato in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane non mancheranno degli addensamenti innocui a carattere locale specialmente sugli Appennini. I cieli saranno in prevalenza sereni anche alla sera sia sulle zone peninsulari, sia su quelle insulari. Sulla Calabria clima stabile per l’intero fine settimana con prevalenza di sole su ogni settore per tutta la giornata. Il cieli resteranno limpidi o al massimo poco nuvolosi pure alla sera.

Le temperature saranno stabili o in leggero aumento sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

