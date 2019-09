Innamorati fin dall’infanzia, muoiono 5 minuti dopo il loro matrimonio

Il matrimonio più breve della storia conclusosi per circostanze tragiche

La vita è effimera, e qualunque cosa si possa dire o fare non cambia questo postulato. Facciamo del nostro meglio per abbellirla, con sogni e fantasia. La vita può mettere il mondo alla nostra portata ed essere abominevole allo stesso tempo. La storia di questa coppia, come riportato da Sky News, è estremamente tragica. Innamorati fin dall’infanzia, decisero di sigillare la loro unione col sacro vincolo del matrimonio… appena prima che le leggi dell’universo li sopraffacessero. Sposati per soli 5 minuti, poi in paradiso!

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Cronaca & Notizie dal mondo CLICCA QUI

Un matrimonio d’amore che termina con una tragedia

In una giornata tranquillae soleggiata, tutto sembrava predire una giornata indimenticabile. La sposa ammirava i dettagli in organza che adornavano il suo vestito bianco e pensava alla vita pacifica che avrebbe condotto accanto alla suo amato.

Ricordava i momenti dolci e innocenti della loro infanzia, quando non sapevano ancora che questi ricordi avrebbero lentamente sigillato la loro unione. Era tempo di preparativi e di stress, quel tipo di stress misto ad eccitazione che solo una cerimonia di matrimonio può causare.

Lo sposo si crogiolava di gioia, con il suo cuore puro e leale. “Aspettava quel momento da tanto tempo, non vedeva l’ora di vedere la sua metà camminare sul tappeto della chiesa” hanno riferito i parenti.

Harley Morgan era vestita di bianco e graziata dal cielo. I loro cari li guardavano con stupore ed entusiasti per la bellezza del loro amore. Un sentimento sincero che hanno mantenuto e protetto per così tanti anni.

Si amavano sin dall’infanzia

Avevano così tanti sogni e aspettavano quel giorno da sempre, desideravano unificare il loro destino e costruire la loro vita insieme.

Dopo la cerimonia, decisero di andare a scattare qualche foto prima di unirsi alla piccola festa in loro onore. La madre di Harley stava guidando proprio dietro di loro e non avrebbe mai immaginato che in pochi minuti avrebbe assistito al suo peggior incubo. In una frazione di secondo, vide la macchina degli sposi fare diverse curve prima di finire in un fossato.

Fu un breve momento che segnò la fine di una giornata dedicata alla felicità, nel modo più tragico possibile. La polizia ha testimoniato che erano morti sul colpo, colpiti da un camion guidato da un uomo risultato positivo al test su alcol e droghe.

Questa è la storia di una coppia che si è amata fin dall’infanzia, ha condiviso un sogno, una coppia il cui matrimonio è durato solo 5 minuti prima che il fatale destino spezzasse tutto.

Perché il destino può essere così tragico?

Questa è una delle domande più ricorrenti che possiamo porci. Perché succedono queste cose? L’universo è privo di clemenza? Sebbene possa sembrare ingiusto, bisogna pensare che nulla accade senza motivo. Forse non sapremo mai la logica dietro certi avvenimenti, ma il mondo è un sistema complesso i cui ingranaggi sono intrecciati all’infinito. Tutto è vincolato dalla causalità e una cosa genera un’altra. Quando si verificano questo tipo di tragedie, una volta che la negazione è finita, bisogna passare attraverso la fase di accettazione. Accettare ciò che è successo serve a trovare la pace interiore. Ma bisogna ammettere che tutto è predestinato per mantenere un equilibrio mistico di cui solo l’universo detiene i fili.

Ti potrebbe interessare anche>>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI