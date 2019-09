Scopri quali sono gli alimenti più indicati per combattere il mal di testa.

Chi ha sofferto almeno una volta di mal di testa, sa bene come si tratti di un dolore spesso difficile da sopportare e in grado di cambiare il corso della giornata limitandoci in modo a volte frustrante. Per fortuna esistono degli alimenti che possono aiutarci a sconfiggerlo in modo naturale. Per sapere quali sono, guarda il video e clicca qui → Mal di testa? Ecco i cibi per combatterlo

