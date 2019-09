Come risparmiare soldi giorno per giorno: ecco 10 trucchi

Qualsiasi acquisto provoca un aumento di endorfine nel nostro cervello, e proprio per questo motivo spesso tendiamo a spendere molto e male. Ecco alcuni trucchi per risparmiare soldi e spendere meglio.

Risparmiare soldi: ecco i migliori trucchi

Evitare gli acquisti emozionali è il primo passo per riuscire a risparmiare soldi. Con l’arrivo dell’epoca digitale gli acquisti emozionali sono aumentati di gran lunga a causa dei tipici banner (pubblicità che sanno esattamente cosa ci interessa) che appaiono mentre stiamo navigando in rete.

Molto spesso ci facciamo prendere la mano e pensiamo “cosa saranno mai 5 euro in più”, quando invece anche un euro può fare la differenza.

Per questo motivo abbiamo stipulato una lista di 10 trucchi per riuscire a risparmiare soldi giorno per giorno.

Ecco i migliori trucchi per risparmiare

Stabilisci un budget mensile

Se sai quanto guadagni, perché non fai una previsione di quanto spenderai in totale in un mese? Facendo un elenco delle spese e delle entrate fisse, potrai gestire più facilmente i tuoi soldi e decidere la quantità di denaro extra che puoi spendere e quanto invece riuscirai a mettere da parte in un mese.

Per risparmiare soldi ogni mese è necessario che, quando ti rendi conto che stai per superare il limite prestabilito, eviti di spendere soldi per qualcosa di frivolo ed aspetti il mese successivo per comprarlo (o se sono oggetti di importanza nulla sarebbe meglio evitare completamente l’acquisto).

Evita le piccole spese

Evitare le piccole spese è forse il miglior modo per risparmiare. Si pensa che cifre irrisorie di denaro contano poco nel nostro budget mensile, invece a fine mese l’euro del caffè giornaliero si trasforma in 30 euro di caffè, e non più in un solo ed insignificante euro.

Lo stesso vale per il sandwich nell’ora di pausa al lavoro o la bottiglia d’acqua che compri al bar. Per non parlare del costo giornaliero di un pacchetto di sigarette, smettere di fumare migliorerà la tua salute ma anche il tuo portafoglio. Un fumatore medio fuma un pacchetto di sigarette al giorno, quindi stiamo parlando di 5 euro giornalieri spesi per fare qualcosa che ci danneggia. Quei 5 euro in un mese sono 150 euro, soldi che potresti mettere da parte e che in un anno si trasformerebbero in 1.800 euro. Ti sembra poco?

Infine, prepara il pranzo la sera prima di andare a lavoro, compra una borraccia da riempire quando hai sete, ed inizia ad usare un thermos per il caffè, a fine mese noterai la differenza e riuscirai a risparmiare più soldi.

Fai acquisti quando ci sono i saldi

Fare shopping quando ci sono i saldi è un altro eccellente modo per risparmiare soldi.

I negozi saranno molto più affollati, forse non troverai sempre quello che stai cercando e dovrai aspettare che arrivi il periodo dei saldi, però in questo modo spenderai la metà di quanto spenderesti senza sconti.

Confronta i prezzi della tua tariffa telefonica

Senza mai rinunciare alla qualità e alla sicurezza di una buona compagnia telefonica, inizia a confrontare i prezzi e promozioni degli altri operatori telefonici. Molto spesso non siamo a conoscenza del fatto che, soprattutto le nuove compagnie telefoniche online, offrono offerte molto più convenienti della nostra attuale. Inoltre, se sei un cliente fedele, la tua compagnia ti farà una controfferta e risparmierai soldi in ogni caso.

Fai attenzione alle commissioni della banca

Spesso le banche applicano commissioni per la manutenzione di carte di credito o di debito. Stai sempre attento a quanto spendi e, proprio come nel caso della compagnia telefonica, confronta sempre i costi di altre banche.

Annota in un quaderno tutto ciò che spendi mensilmente

Scrivere aiuta sempre a organizzare le idee. Se annoti tutto ciò che compri e quanto spendi in un quaderno, ti renderai conto delle cose che avresti potuto evitare e lo terrai a mente per non commettere lo stesso errore il mese successivo.

Condividi i tuoi account con amici e famiglia

Condividere gli account di Netflix o Spotify, ad esempio, ti aiuterà a risparmiare soldi perché in questo modo potrai dividere i costi. Ciò che prima spendevi da solo, ora potrai dividerlo e quindi spendere la metà.

Fai la lavatrice con acqua fredda

Perché lavare i jeans con l’acqua bollente? Il 90% dell’elettricità si consuma per riscaldare l’acqua, e i vestiti si lavano perfettamente anche programmando la lavatrice a 30 o 40 gradi.

Non andare a fare la spesa affamato

Se sei affamato e vai a fare la spesa al supermercato, finirai per comprare un mucchio di cose di cui non hai bisogno e che molto probabilmente non mangerai. È meglio fare la spesa dopo pranzo o dopo aver fatto colazione per non cadere in tentazione e quindi risparmiare una buona quantità di soldi. È inoltre consigliabile fare una lista della spese includendo solo gli alimenti più importanti di cui non possiamo fare a meno ed evitare le marche più care.

Pianifica i tuoi regali

Se hai voglia di comprare qualcosa ma sai che in realtà non ne hai un urgente bisogno, aspetta un evento importante, come il tuo compleanno o natale, e mettilo nella lista dei desideri. In questo modo qualcun’altro lo comprerà per te e soddisferai lo stesso il tuo capriccio ma senza spendere soldi tuoi.

Del resto ,come si suol dire, l’attesa aumenta il desiderio!

Infine, è molto importante saper controllare le spese dell’automobile. Fai un calcolo mensile di quanta benzina spenderai perché, si sa, essa è il liquido più caro che ci sia!

Evita inoltre di esagerare con l‘aria condizionata in estate o l’aria calda in inverno, e confronta sempre la tua tariffa dell’assicurazione con altre compagnie assicurative.

La forza di volontà è il fattore più importante quando si decide che bisogna iniziare a risparmiare soldi. All’inizio sarà difficile rinunciare ai capricci e alle abitudini come quella di fare colazione al bar o andare a pranzo fuori, ma con il tempo ci si abitua, e quando i tuoi colleghi che guadagnano quanto te vedranno che hai prenotato una vacanza in California, ti renderai conto che vale la pena vivere spendendo poco ma bene.

Di: LUCIA SCHETTINO

