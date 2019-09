Barbara d’Urso: “Non ho litigato con Mara Venier, era solo gossip”-VIDEO

Barbara d’Urso fa chiarezza sulla presunta lite con Mara Venier: “Non abbiamo mai litigato, era tutto montato per far gossip” – VIDEO

Barbara d’Urso spiega, durante un’intervista rilasciata al Corriere.it la sua posizione riguardo la lite con Mara Venier. La conduttrice di Canale5 ha spiegato che non c’è stata mai nessuna lite tra lei e la regina di Rai1

Barbara d’Urso ha fatto chiarezza dicendo: “Io e Mara siamo amiche, non c’è stata nessuna lite tra noi…E’ stato tutto montato per fare gossip…”. Scopri il resto nel video in alto

