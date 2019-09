Anticipazioni ‘Verissimo’: Antonella Clerici per la prima volta sarà intervistata da Silvia Toffanin alla ripresa del talk show. E piangerà pensando a Fabrizio Frizzi ma anche al suo futuro in Rai

Anticipazioni Verissimo: Antonella Clerici in lacrime? Succederà anche questo nella prima puntata della nuova stagione per il talk show di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin. Dopo la lunga pausa estiva Verissimo torna nel pomeridiano del sabato su Canale 5. E per la prima volta ospiterà la conduttrice milanese che così alimenta le voci di un suo prossimo passaggio a Mediaset.

Una visita che Antonella Clerici aveva sempre evitato di fare in passato. Oggi però i tempi sembrano maturi per un cambio in corsa, anche se lei conferma che porterà il contratto fino in fondo. Ormai sono 234 anni che è in Rai, come ha confermato anche a Verissimo si è sempre trovata bene. Ma il vento è cambiato perché sono cambiato anche i dirigenti e non si può piacere a tutti. Succede che un direttore di rete voglia puntare su altri personaggi, ma a lei fa male: “Poi penso, perché? Non è che vedo fenomeni. La mia esperienza secondo me è ancora molto importante”.

L’ultimo suo programma importante è stato il remake di ‘Portobello’, un’idea che non ha convinto il pubblico e si è trasformata in un mezzo flop. Lei già aveva accettato di abbandonare la sua creatura, ‘La prova del cuoco’, ma chiedeva rispetto e il giusto spazio. Invece non è successo e questo la fa piangere, di delusione: “La tv mi è stata tolta in maniera ingiusta, senza motivazione”.

Antonella Clerici a ‘Verissimo’ piange ricordando l’amico Frizzi

Le anticipazioni di ‘Verissimo’ confermano che Antonella Clerici si è commossa pensando a quello che ha perso negli ultimi anni, Ma anche quando ha riflettuto sulla morte prematura di un grande amico come Fabrizio Frizzi. É successo tutto così all’improvviso e l’ha fatta riflettere. La storica conduttrice Rai da quel giorno ha scelto di prendere le cose con più calma, dedicarsi a se stessa e alla famiglia.

Ha dato spazio alla vita privata, all’amore per sua figlia Maelle ma anche per il nuovo compagno Vittorio Garrone. Una scelta che avrebbe dovuto fare anche prima, ma è contenta di aver preso questa strada e non se ne pente. Però la televisione le manca.

E allora Antonellina farà il grande salto passando alla concorrenza? Lei lascia una porta aperta: “Mi fermo, rifletto e magari mi vengono delle idee che quando ero presa con la frenesia della vita televisiva non mi venivano. Tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure”, ha concluso. Maria De Filippi avrà una nuova rivale in casa?

