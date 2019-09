Test di personalità: scegli una di queste tre immagini e scopri quale lato del tuo carattere predomina in te e come gli altri ti vedono

Test di personalità, scegli le tre immagini e scopri il tuo vero carattere (Istock Photos)

Le apparenze, a volte non sono tutto nella vita. Nei rapporti con gli altri, conoscenti, amici, parenti, colleghi di lavoro, tendiamo a far vedere sempre – o quasi – la parte migliore di noi, quella più sicura di sé, forte, carismatica ma in questi comportamenti, quando c’è di vero della nostra personalità? A volte ci capita di bloccarci davanti ad una persona, diventare improvvisamente impacciati, insicuri quando in realtà dentro di noi, sappiamo che così non è; mentre altre volte ci ritroviamo ad essere esuberanti, leggeri, vivaci, fin troppo. Ma da cosa dipendono questi lati del carattere? E’ possibile che siamo tutto questo veramente oppure è solo una facciata, una difesa personale? Per scoprire cosa davvero rivela il tuo carattere e come le altre persone ti vedono realmente, fai il test di personalità scegliendo una tra le tre immagini proposte. Non pensarci troppo, la scelta deve avvenire sulla base dell’istinto, l’immagine che sceglierai sarà quella che rivelerà chi sei. Pronto a sapere davvero chi sei?

Test di personalità: scegli l’immagine che più ti attrae

Test di personalità (Istock Photos)

Le tre immagini rappresentano modi diversi di personalità. Tratti distintivi, impronte che ognuno di noi lasciamo intravedere all’esterno, quando siamo in rapporti con altre persone. In base alla tua scelta, caprai cosa, davvero, gli altri vedono di te e quale lato del tuo carattere predomina sugli altri. Sei sicuro di conoscerti per davvero?

Prima immagine: personalità Intuitiva estroversa

Test di personalità, la prima immagine (Istock Photos)

Se hai scelto questo prima immagine devi sapere che hai un carattere molto intuitivo ma anche estroverso (non con tutti). Infatti questo genere di persone hanno una personalità molto avventuriera. Le persone intuitive estroverse sono molto attive anche se a tratti hanno sfumature inquiete. Hanno bisogno di molti stimoli di qualsiasi tipo. Sono tenaci quando vogliono raggiungere i loro obiettivi e, una volta ottenuti quelli prefissati, passano a quello successivo dimenticandosi del precedente. Non hanno molto a cuore il benessere di chi li circonda, o almeno non nell’immediato. Le persone con personalità intuitiva estroversa sono persone che quasi “indovinano” ciò che gli altri pensano, sentono o sono disposti a fare. Amano fantasticare, sono sognatori e idealisti. È difficile per loro “stare con i piedi per terra”. Infatti l’immagine, vede un uomo con i piedi su un tappeto d’erba, non certo su un manto asfaltato di cemento.

È un tipo di personalità proprio dei musicisti e degli artisti. Le persone con carattere intuitivo estroverso fanno particolare attenzione alle esperienze sensoriali: attribuiscono grande valore alla forma, al colore, alla consistenza. Il loro è il mondo della forma come fonte delle esperienze interiori.

Consiglio: cerca di essere più presente fisicamente con chi ti sta intorno. Va bene essere sognatori e idealisti ma un po’ di concretezza, specie nel campo lavorativo, non fa male. In amore e nelle relazioni sentimentale non buttarti subito a capofitto ma fai ragionare anche la testa. Ti sembrerà un’idiozia ma in amore serve anche la razionalità, in questo modo potrai ponderare bene le tue scelte senza agire sempre e solo d’istinto e ritrovarti, subito dopo, solo/a con tanti pensieri per la testa – inutili.

Seconda immagine: personalità riflessiva e tenace

Test di personalità, seconda immagine (Istock Photos)

Se hai scelto questa seconda immagine sappi che hai un carattere dai tratti ben definiti. Infatti la personalità tipica di chi sceglie questa immagine è riflessiva ma tenace. Sei un tipo di persona a cui piace riflettere bene prima di agire. Tendi a ponderare (forse troppo) le tue scelte. Sei però, molto tenace. Quando ti metti in testa di raggiungere un determinato scopo o obiettivo, per te non c’è ostacolo che tenga. La strada è lunga e diritta e tu sei pronto a superarla a testa alta.

La personalità riflessiva e tenace corrisponde a individui razionali e obiettivi che agiscono quasi esclusivamente in base alla ragione. Considerano certo e sicuro solo ciò che è supportato da sufficienti prove evidenti. Sono poco sensibili e possono anche arrivare ad essere manipolatori con gli altri pur di raggiungere il proprio scopo di base. C’è di positivo che sei una persona che non si arrende mai davanti le difficoltà e un buon amico che è pronto sempre ad aiutare chi ha bisogno, ovviamente, a patto che nessuno si metta davanti la tua strada. In amore sei un tipo/tipa che predilige il concreto, le prove certe e sei poco incline al romanticismo puro. Per te vale più un fatto concreto che una parola lasciata al vento.

Consiglio: cerca di rallentare un po’ e guardarti intorno mentre percorri la tua strada, rimarrai stupito/a da ciò che vedrai intorno a te. A volte le persone care hanno bisogno anche di un sostegno morale e non solo fisico!

Terza immagine: personalità forte e sentimentale introverso

Test personalità, terza immagine personalità forte e sentimentale introversa (Istock Photos)

Le persone che hanno scelto questa terza ed ultima immagine rivelano una personalità dalle tinte molto forti con un riflesso, però di sentimentalismo introverso. Queste persone, infatti a primo acchito si rivelano particolarmente determinate e caparbie, quasi a voler predominare sugli altri. Tendono a “primeggiare” sugli altri e molto spesso ci riescono. Hanno un carattere razionale di facciata ma una parte molto sentimentale introversa che tengono ben celata al loro interno, visibile solo ai pochi prescelti. Queste persone hanno una grande determinazione nella vita in genere, sono positive e grintose. Molte volte, però, questa loro grinta viene vista dagli altri come arroganza e troppa sicurezza di sé, quasi spavalderia e superficialità. Chi ha un carattere forte e sentimentale introverso è una persona dalla grande attività intellettuale che, però, ha difficoltà a relazionarsi con gli altri. Solitamente è un tipo ostinato e tenace quando si tratta di raggiungere i propri obiettivi. A volte è considerato un disadattato, inoffensivo e allo stesso tempo interessante. Per quanto queste persone possano risultare sempre brillanti e carismatiche, tuttavia, faticano ad adattarsi e soffrono quando vengono ignorati da chi fa parte del loro ambiente. Sono molto abili nella comunicazione. Caratteristica tipica di quelle persone che lavorano nel marketing, ma di coloro che lavorano a contatto con i media, come giornalisti o amanti della giustizia come gli avvocati. In amore sei molto riservato e emotivo, cosa che inizialmente tendi a non far emergere nella conoscenza. Cerchi di “mostrarti” sempre all’altezza delle tue capacità e questo è un bene ma, attenzione a non pavoneggiarti troppo, risulteresti un po’ troppo arrogante, cosa che in realtà non sei affatto.

Consiglio: parla un po’ di meno e ascolta un po’ di più chi ti sta intorno. Che siano amici, parenti o colleghi di lavoro, una parola in meno e un orecchio in più è sempre una buona tattica per risultare più simpatici agli occhi degli altri. Goditi di più i momenti di relax e quando puoi scappa via in montagna per una passeggiata. Anche se sei un amante della città, prova a cambiare un po’, magari rimarrai stupito/a dalla tranquillità dei tuoi pensieri immersi nel verde!

