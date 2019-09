Stasera in tv, giovedì 12 settembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata con i programmi che i principali canali in chiaro proporranno.

Giovedì sera tra film, serie tv e programmi di approfondimento. Voi che cosa sceglierete?

Se la strada da intraprendere ancora non risultasse chiara lasciatevi guidare da noi di CheDonna.it e dal nostro palinsesto televisivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> I 10 attori più odiati di Hollywood: il pubblico non li sopporta più

Qui di seguito troverete infatti un dettagliato elenco di tutti i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti.

Sfogliatelo assieme a noi e valutate poi quale alternativa faccia maggiormente al caso vostro.

Buona serata e… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 12 settembre

Rai Uno – Un passo dal cielo – Il ritorno (Fiction)

Francesco sembra aver ritrovato un equilibrio dopo la morte della moglie Livia, ma un’improvvisa minaccia si abbatte su Emma e l’uomo sembra convinto che dietro a tutto ci sia Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza sui suoi ex adepti di Deva.

Rai Due – Power Rangers (Film)

La squadra di colorati supereroi della celebre serie tv è pronta a tornare. Tutto ha inizio quando, in seguito a un’esplosione in una misteriosa caverna, cinque compagni di scuola acquisiscono poteri eccezionali. Li useranno per salvare la Terra da una minaccia extraterrestre.

Rai Tre – Fuori controllo (Film)

Detective della polizia di Boston indaga sulla morte della figlia, uccisa misteriosamente mentre trasportata in ospedale perché affetta da strani sintomi. Presto anche lui comincerà ad avere gli strani sintomi della figlia e scoprirà che la sua attenzione deve concentrarsi sulla società in cui la figlia lavorava, una società attiva nel campo della sperimentazione nucleare e appoggiata da un losco senatore con cui la ragazza era in contatto.