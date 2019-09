Meteo venerdì’ 13 settembre: il caldo torna a farsi sentire

Nella giornata di venerdì attese condizioni di clima stabile e soleggiato lungo tutto lo Stivale per merito dell’anticiclone delle Azzorre. Le temperature nei valori massimi saranno in progressivo aumento.

Anche se per poco l’estate tornerà a farsi vedere sull’Italia grazie all’influsso dell’anticiclone delle Azzorre. Come questo giovedì domani non dovrebbero verificarsi variazioni importanti dal punto di vista del meteo con temperature in netto rialzo e picchi fino a 33 °C su diverse aree.

Secondo le più recenti previsioni per l’intero weekend e l’inizio della prossima settimana non dovrebbero verificarsi fenomeni piovosi, bensì splenderà il sole con la colonnina di mercurio a salire fin sopra le medie di stagione.

Le previsioni del 13 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare con un tempo sereno in mattinata e condizioni di stabilità nelle ore pomeridiane con cieli limpidi ovunque non fosse che per delle nuvole innocue di passaggio sull’arco alpino occidentale. Sereno un po’ ovunque anche alla sera,

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un clima stabile e soleggiato durante le ore del mattino. Stessa storia anche in quelle pomeridiane con cieli limpidi e nuvolosità assenti un po’ ovunque. Alla sera prevista stabilità con cieli tersi su tutti i settori. Sulla Toscana il sole dovrebbe farla da padrone per l’intera giornata. Meteo sereno pure alla sera.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole potrà godere di un tempo sereno e con poche nubi. Qualche nuvoletta potrebbe essere presente in mattinata sulla Calabria. Sole diffuso su tutte le altre zone dove le nuvole saranno assenti. Di nuovo meteo stabile alla sera e nella notte con cieli stellati ovunque. Sulla Calabria previsto clima stabile per tutto l’arco della giornata con schiarite ampie e qualche innocuo addensamento soltanto sulle zone interne. Alla sera i cieli saranno in prevalenza limpidi su tutti i settori.

Sul fronte temperature, queste si attesteranno in generale salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

