Un makeup per il ritorno a scuola, semplice e dall’effetto naturale che potrà essere fatto in pochi minuti regalando un aspetto fresco e curato.

Cercate un’idea vincente per il makeup da sfoggiare il primo giorno di scuola? Ecco un video tutorial per imparare a realizzare un trucco semplice, di grande effetto e che metta discretamente in evidenza lo sguardo e le labbra.

Labbra nude ed opache e occhi incorniciati da una sottile riga di matita nera, ma il segreto per un perfetto makeup giornaliero è la base che sarà semplice ma regalerà all’incarnato un aspetto fresco e omogeneo.

Come realizzare un makeup per il ritorno a scuola, il video tutorial

Prima di procedere con il makeup si dovrà idratare perfettamente la pelle ed il contorno occhi con un trattamento specifico. Dopo aver fatto assorbire le creme si potrà iniziare a truccare gli occhi per poi procedere con la base. Gli occhi saranno definiti con una matita nera sfumata con l’aiuto di un pennellino a penna. La linea sarà più morbida rispetto ad una di eyeliner e resa ancor più delicata con l’applicazione di un ombretto marrone sulla rima palpebrale inferiore.

Sul viso, un blush pescato regalarà freschezza e sulle labbra un rossetto nude o un gloss saranno perfetti. Non vi resta che seguire il video tutorial!

