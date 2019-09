Live – Non è la d’Urso sta per tornare, ripartendo da Pamela Perricciolo e il caso Mark Caltagirone.

I fan di Live – Non è la d’Urso saranno felici di sapere che manca ormai pochissimo alla ripresa del programma che, oltre a portare con se diverse novità, cambierà anche giorno di programmazione.

Il debutto è infatti fissato per Domenica 15 Settembre, accendendo così la serata degli italiani che dopo un giorno di riposo potranno svagarsi davanti alla tv.

Il programma promette tante novità ma oltre a queste ha deciso anche di ripartire da dove si era fermato, ovvero dal caso della scorsa stagione, quello legato a Mark Caltagirone, Pamela Prati e le sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Proprio quest’ultima ha da poco confermato la sua presenza alla prima puntata del programma.

Pamela Perricciolo a Live – Non è la d’Urso

Sembra proprio che l’argomento Mark Caltagirone non si sia ancora esaurito. Forse, però, sarebbe meglio parlare di spin-off visto che ormai, dal matrimonio (mai celebrato) tra l’uomo inesistente e Pamela Prati si è passati alla storia di Eliana Michelazzo con il sempre inesistente Simone Coppi per arrivare alla lite tra le tre donne, ovvero Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, detta anche donna Pamela.

Le tre donne, un tempo amiche, sembrano infatti ormai pronte a farsi la guerra e ad iniziare il tutto, o forse sarebbe meglio dire a riprendere da dove si erano fermate, sarà proprio la Perricciolo, ospite alla prima puntata di Live – Non è la d’Urso.

L’ex manager della Prati ha infatti confermato da poco la sua presenza alla puntata, dichiarando durante un’intervista a Coming Soon, di essere stata invitata e di aver ovviamente accettato.

Parlando delle ex amiche, Donna Pamela ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna denuncia dalla Michelazzo e di essersi sorpresa nel leggere l’appello che la sua ex migliore amica avrebbe fatto a Pamela Prati, visto che tra le due, a suo dire, non ci sarebbe mai stato un vero rapporto.

Intanto anche la Michelazzo sembra non aver voglia di starsene in silenzio e tra le sue storie ha già postato qualche messaggio chiaramente indirizzato a Pamela. Tra le due, insomma, lo scontro mediatico sembra essere ricominciato. Quanto alla Prati, al momento sembra non aver ancora fatto alcuna dichiarazione. Per cui, non resta che attendere Domenica sera per scoprire i prossimi sviluppi.

Per chi non ricordasse bene la storia, tutto ha avuto inizio con l’annuncio del fidanzamento di Pamela Prati che, ormai più di un anno fa, aveva iniziato a parlare del matrimonio con l’imprenditore Mark Caltagirone e del suo essere diventata mamma di due ragazzini presi in affido.

Una storia che di punto in bianco è diventata il caso gossip dell’anno perché dinanzi ai primi dubbi sul matrimonio e dopo le illazioni (dimostratesi vere) da parte di Dagospia che dava il matrimonio come una farsa, è emerso che Mark Caltagirone (compagno della Prati), in realtà non è mai esistito.

Tutto ciò a portato ad una serie di apparizioni di Pamela che per un certo periodo ha continuato a confermarne l’esistenza, presentandosi nei vari programmi in compagnia delle sue manager (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo). Questo fin quando le prove non sono state sempre più schiaccianti, portando la Michelazzo e la Perricciolo a prendere le distanze. Da quel momento, sono emerse prove contro la Perricciolo che a detta di molti avrebbe ricattato diverse persone, e contro la Michelazzo che si è detta sempre una vittima, portando avanti la sua storia con un marito che dopo dieci lunghi anni ha scoperto non esistere. Tra le tre si è così creata una spaccatura per la quale hanno iniziato a darsi contro e a farsi la guerra a livello mediatico e, sempre in base alle loro affermazioni, anche a livello giuridico. Una storia che va avanti ancora oggi e che la Perricciolo sembra voler portare avanti con nuove testimonianze, in particolare sulla Michelazzo che sembra già pronta a dare battaglia e a dire la sua.

Una storia che promette di avere ancora diverse cartucce dalla sua e che potrebbe portare ad una nuova stagione di scoperte.

