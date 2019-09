J-Ax, dopo la morte di un suo fan sul lavoro, ha deciso di fare un video su Instagram.

È un J-Ax decisamente fuori di se quello che appare nell’ultimo post del suo account ufficiale di Instagram. Il motivo è serio, un suo fan infatti ha perso la vita a soli 39 anni a causa di un incidente sul lavoro. Una notizia sconvolgente che J-Ax ha deciso di rendere nota. Nel farlo il rapper non ha lesinato accuse sul mondo del lavoro in Italia e su come la morte di un giovane passi così in sordina.

