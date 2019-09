Asciugare i capelli ricci: la tecnica del Clipping – VIDEO

Asciugare i capelli lunghi ricci con la tecnica del Clipping: ricci sublimi e definiti con pochi passaggi. Segui il link – VIDEO

Questa tecnica di asciugatura è adatta a quelle ragazze che hanno una chioma riccia molto lunga. Consiste nell’asciugare i capelli pinzandoli con delle piccole clip direttamente alle radici, in questo modo i capelli rimangono “rialzati” e risultano molto meno piatti e più belli estaticamente.

Prendersi cura dei capelli ricci non è mai stato così facile. I consigli e i trucchi per un’asciugatura perfetta ogni giorno cliccando nel link video in alto. Assicura il meglio ai tuoi ricci

