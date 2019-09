Stasera in tv, mercoledì 11 settembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto con tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi.

Pronte per una nuova serata in compagnia del piccolo schermo? Per renderla veramente ineccepibile occorrerà selezionare il programma da seguire con grande cura. A tale scopo valutiamo dunque insieme le varie proposte del palinsesto televisivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Patrick Dempsey chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Ecco un dettagliato elenco di tutti i programmi che i vari canali in chiaro hanno deciso di proporvi.

Scorretelo con noi e decidiamo insieme se goderci un bel film, un programma di approfondimento o una serie tv.

Buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 11 settembre

Rai Uno – Gli ultimi saranno ultimi (Film)

Luciana è una donna semplice. Sogna una vita tranquilla e dignitosa con il marito, con un figlio che finalmente è in procinto di arrivare. Più la sua pancia cresce però più la sua vita si complica: si ritroverà con un marito traditore e, soprattuto, senza lavoro e allora deciderà di averne avuto abbastanza.

Rai Due – Rocco Schiavone – Tutta la verità (Fiction)

Il romanissimo Rocco Schiavone, vicequestore in forza alla Polizia di Stato, si ritrova a svolgere le sue mansioni ad Aosta. Odia la città e certo non apprezza il proprio lavoro per il quale però, paradossalmente, pare avere grande talento, oltre a tanto sarcasmo, scadenza e maleducazione.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.