Quanto sei imperturbabile? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri se e quanto sei imperturbabile agli occhi degli altri. Il parere delle stelle.

Fonte: Istock

Essere imperturbabili è una qualità che non tutti possiedono e che richiede un certo equilibrio per non essere scambiata con eccessiva freddezza. In genere chi lo è in modo naturale si limita ad apparire tranquillo in ogni circostanza, apparendo come una persona munita di sangue freddo, sicurezza in se stessa e in grado di cavarsela in ogni situazione. Inutile dire che non tutti possono esserlo e sebbene la vita e le esperienze che si fanno possono avvicinare un po’ a questo modo di essere, ad incidere sono temperamento, carattere e l’influenza che i segni zodiacali hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco più intuitivi e quali sono i segni dello zodiaco che amano far sorridere gli altri, oggi scopriremo quindi quali sono quelli imperturbabili, almeno agli occhi degli altri.

Trattandosi di un aspetto legato in modo particolare al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Oroscopo: Ecco quanto sei imperturbabile in base al tuo segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – Quasi per nulla imperturbabile

Quando la vita di travolge con le sue novità, la tua prima reazione è scattare sull’attenti e palesare al mondo come ti senti. È ovvio quindi che non sei esattamente tra le persone più imperturbabili dello zodiaco. Il tuo essere una persona attiva e sempre pronta a correre di qua e di là ti rende dinamica anche nel modo di esternare le emozioni, così è difficile che tu possa apparire neutra davanti ad una qualsiasi situazione. Forse riesci a giocare un po’ quando flirti con qualcuno ma se vieni colta da un’emozione improvvisa hai sempre un tuo modo di comunicarla, fosse anche con lo sguardo. Ma questo, dopotutto è anche il bello di te, no?

Fonte: Istock

Toro – Parecchio imperturbabili

Sei così imperturbabile che saresti una perfetta giocatrice di poker. Quando un’emozione ti assale sai restare apparentemente tranquilla e tutto mentre rifletti su come ti senti. Agli occhi degli altri sei quindi una persona posata e sicura di se, di quelle in grado di pianificare tutto e di rispondere in modo corretto ad ogni situazione. Un modo di essere che ti piazza tra i segni più imperturbabili dello zodiaco e questo sebbene di emozioni ne provi davvero tante e sicuramente molte più di quante ne mostri. Un aspetto che forse solo i tuoi cari e gli amici più stretti riescono a riconoscere, cogliendo con più facilità qualche emozione qua e là ma solo se decidi di lasciarti andare. Altrimenti, scoprirti è davvero difficile anche per chi ti conosce da una vita.

Fonte: Istock

Gemelli – Per nulla imperturbabile

Il tuo vivere la vita con costanti alti e bassi, ti rende davvero difficile restare imperturbabile, specie se si calcola che sei una persona piuttosto emotiva. Certo, quando sei al meglio delle tue possibilità sai come destreggiarti, mostrandoti il più tranquilla possibile ma se qualcosa arriva in un momento in cui non te lo aspetti le emozioni che provi sono tali da renderti come un libro aperto. Di te, quindi, non si può dire che sei imperturbabile ma che sai convivere con le tue emozioni, ammortizzandole il più delle volte. Per fortuna, chi ti conosce non si aspetta nulla di diverso da te, tanto da non farti pesare neppure le volte in cui esci un po’ dai binari.

Fonte: Istock

Cancro – Imperturbabile solo all’apparenza

Mostrare agli altri le tue emozioni è una cosa che non ti piace e che ti fa sentire debole. Per questo motivo cerchi sempre di apparire neutra anche se dentro ti te si sta scatenando una lotta. Spesso sin troppo sensibile alle critiche altrui cerchi sempre di non dare a vedere la cosa e a volte questo tuo modo di fare si traduce in un atteggiamento che viene interpretato male, portando gli altri a credere che vuoi mantenere le distanze o che non hai alcun interesse nei loro confronti. In altre parole, nonostante i tuoi sforzi, più che imperturbabile rischi di apparire fredda e distaccata alimentando le tue paure e mettendo una distanza immotivata tra te e gli altri. Forse sarebbe ora di ammettere come sei fatta davvero?

Fonte: Istock

Leone – Abbastanza imperturbabile

Si può dire che tu sia una persona imperturbabile, dopotutto l’unica cosa che ti tocca davvero è il sentirti messa da parte e, come chi ti conosce sa bene, è davvero difficile che ciò avvenga visto che sai sempre come farti notare. Detto ciò, che si tratti di lavoro o di vita privata, non sei una che si fa spaventare e ami lasciare sempre il dubbio su ciò che pensi, motivo per cui ti mostri sempre neutra davanti ad ogni possibile situazione. Anche quando sei tra amici e rilassata non sei solita darti ad esternazioni particolarmente vivaci, limitandoti a sorridere o a mostrare con garbo un eventuale dissenso. Se si dovesse fare una classifica, probabilmente staresti piuttosto in alto anche se non ai primi posti e questo perché, nonostante tutto, ogni tanto ti piace lasciarti andare e vivere qualche emozione, specie se si tratta di quelle positive.

Fonte: Istock

Vergine – Quasi sempre imperturbabile

Se non fosse per il fatto che quando ti arrabbi davvero tendi a dare di matto, di te si potrebbe dire che sei una persona imperturbabile. Fin quando sei tranquilla, infatti, non dai mai modo di capire cosa ti passa per la mente, reagendo allo stesso modo sia agli stimoli positivi che a quelli negativi. Quando perdi le staffe, però, tutto l’autocontrollo di cui sopra viene meno offrendo un’immagine ben diversa di te e del tutto succube di troppe emozioni. Per questo motivo, nonostante tutto, non si può dire che tu sia una persona imperturbabile anche se all’apparenza riesci quasi sempre ad ingannare chi ti sta intorno.

