Meteo giovedì 12 settembre: atteso bel tempo sull’Italia

Nella giornata di giovedì atteso un meteo in prevalenza stabile lungo l’intera Penisola per merito dell’anticiclone. Anche le temperature saranno in salita nei prossimi giorni. Il weekend dovrebbe essere sereno.

Abbandonate per qualche ora le temperature autunnali, sull’Italia tornerà a splendere il sole grazie all’influsso dell’anticiclone. L’alta pressione porterà infatti bel tempo ancora per un po’ con la colonnina di mercurio in costante aumento. Per domani non sono previste particolari variazioni sul territorio nonostante la presenza di qualche pioggia residua tra la Sicilia e la Calabria.

Secondo le più recenti previsioni, durante la settimana l’anticiclone si farà sentire sempre di più sullo Stivale con temperature in rialzo addirittura fino ai 32 °C di agosto.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 12 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno una complessiva stabilità con prevalenza di sole durante il giorno non fosse che per degli addensamenti sull’arco alpino. Spazi di sereno ampi si verificheranno pure tra la sera e la notte sulle coste e nell’entroterra.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un meteo perlopiù stabile e soleggiato nelle ore mattutine, mentre durante il pomeriggio delle nuvole potrebbero disturbare le zone appenniniche pur senza particolari fenomeni. Verso sera il cielo sarà invece limpido un po’ ovunque. Sulla Toscana previsti spazi di sereno ampi sull’intera regione e per tutto l’arco della giornata. Anche alla sera i cieli saranno tersi.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole avrà a che fare con spazi di sereno ampi per l’intero arco della giornata. Qualche nuvola potrebbe verificarsi soltanto sulle zone peninsulari in mattinata, mentre sulle aree appenniniche la nuvolosità sarà presente nello ore pomeridiane pur senza fenomeni annessi. Probabili piogge potrebbero verificarsi soltanto sulla Puglia. Sulla Calabria clima perlopiù stabile durante la giornata con schiarite ampie in mattinata. Attese delle nubi nelle ore pomeridiane sui rilievi dove potrebbero verificarsi piogge o acquazzoni a carattere locale. Meteo asciutto alla sera un po’ ovunque con cieli nel complesso sereni o poco nuvolosi.

Sul fronte temperature queste saranno in complessivo aumento sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI