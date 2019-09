Massimo Boldi rivela a Caterina Balivo nel corso della prima puntata della nuova stagione di Vieni da Me di essersi fidanzato.

“Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato… Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna… dall’altra parte non voglio fare il pensionato. Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”

Così Massimo Boldi racconta a Caterina Balivo e al pubblico di Vieni da me la sua nuova vita da fidanzato. Cipollino ha infatti a quanto pare ritrovato l’amore.

