Irina Shayk si lascia alle spalle la relazione con Bradley Cooper tra sorrisi, selfie bollenti e sfilate.

Mesi roventi per l’attore Bradley Cooper, il caldo estivo c’entra ma solo parzialmente: la star del cinema americano si è ritrovata, nell’ultimo periodo, invischiata nelle prime pagine dei giornali di gossip. Complice la sua separazione con la modella Irina Shayk, il volto noto delle sfilate ed ex compagna di Cristiano Ronaldo, si ritrova di nuovo single.

Così come Cooper che smentisce, categoricamente, le voci su un presunto flirt con la popstar Lady Gaga. L’attore, una volta terminata la liason con la modella, ha condotto una vita piuttosto discreta. O meglio: abituata ai soliti standard, ma senza al fianco alcuna figura femminile. Idem per la Shayk che, al momento, non ne vuole sapere di riaccasarsi. Continua a frequentare le passerelle d’alta moda, fa vita mondana, si diverte. Tuttavia non ha nessuna voglia di iniziare una nuova relazione.

Irina Shayk è di nuovo single: nessuno spasimante per la modella?

È stata paparazzata con le amiche e la figlia Lea, c’è stato anche uno scatto con “l’uomo del mistero”: tale Luigi Murenu che poi si è scoperto essere il suo hairstylist, insomma tra risate al Gay Pride e selfie bollenti su Instagram, la Shayk sembrerebbe aver iniziato una nuova vita. Lo stesso deve aver fatto Cooper che, dal canto suo, gioca di rimessa. Avrà pure i suoi flirt, ma si guarda bene dal pubblicizzarli, visto il clamore scoppiato negli ultimi tempi. Quindi rifugge da copertine e paparazzi.

Irina, invece, ‘balla da sola’ pur restando sempre in compagnia e fa di tutto per farsi notare. Fra le altre cose, è stata intravista sugli spalti degli US Open a tifare il suo connazionale Medvedev che ha dato battaglia contro Rafa Nadal. È uscito sconfitto dal confronto, ma non ha tolto il sorriso a Irina che continua a sorprendere non solo sulla terra rossa ma anche alla Fashion Week, dove ha sfilato per Brandon Maxwell, tra l’altro grande amico di Lady Gaga. Questione di coincidenze. Quel che è certo è che la Shayk sembra già oltre, Bradley Cooper è solo un lontano ricordo, metabolizzato con le giuste compagnie e del sano divertimento.

