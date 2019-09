Fabrizio Corona a processo: diffamò Selvaggia Lucarelli, video

Fabrizio Corona di nuovo a processo: citato in giudizio per alcune dichiarazioni rilasciate a Non è l’Arena su Selvaggia Lucarelli, video.

Ancora guai per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, attualmente in carcere, è stato citato in giudizio per alcune dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione di Massimo Giletti, Non è l’Arena, su Selvaggia Lucarelli. Corona dovrà rispondere delle seguenti dichiarazioni: “io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI