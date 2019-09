Body pump: per bruciare calorie e tonificarsi

Il body pump è una disciplina sempre più amata e che promette di far bruciare calorie e di tonificare.

Fonte: Istock

Settembre, si sa, è il periodo in cui in tanti si iscrivono in palestra per cercare di tornare in forma dopo gli eccessi dei mesi estivi. Se anche tu hai voglia di riprendere in mano gli allenamenti per tornare in forma dopo le vacanze estive e sei in cerca di qualcosa di nuovo che ti diverta e si riveli al contempo efficace, il body pump è lo sport che può fare al caso tuo. Oltre ad essere dinamico, aiuta il metabolismo ad andare più veloce e lo rende attivo anche a riposo, favorendo così il dimagrimento. Inoltre grazie ai vari esercizi svolti è possibile anche tonificarsi, andando a modellare le parti del corpo che si ritengono meno toniche. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Il fitness nell’era dei social: a cosa prestare attenzione

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il mondo del fitness e le strategie per restare sempre in forma CLICCA QUI!

Body pump: l’attività divertente che fa dimagrire

Il body pump è una disciplina che mette insieme esercizi di tipo aerobico ed altri di tipo anaerobico.

Trattandosi di esercizi di media e alta intensità per ogni sessione si possono bruciare dalle 500 alle 700 calorie.

Creato dal trainer Philips Mills, il body pump si svolge in gruppo come una normale sessione di aerobica e mescola una parte dinamica ad una con pesi e bilancieri da usare sempre a suon di musica. Si tratta di una disciplina con regole ben precise ma che se ben eseguita può dare risultati davvero sorprendenti e tutto senza gonfiare eccessivamente i muscoli.

La sua efficacia sta nel far lavorare tutto il corpo, partendo dalla parte dinamica per poi concentrarsi sui vari gruppi muscolari. Il risultato è una maggior resistenza, la perdita di peso se alle sessioni di body pump si unisce anche una sana alimentazione e una tonificazione non indifferente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pancia gonfia: come svolgere gli addominali nel modo corretto

Uno sport sicuramente da provare, che non si risparmia in fatica e difficoltà di esecuzione ma che grazie alla musica, all’energia data dall’allenarsi in gruppo e ai risultati evidenti già dopo poco tempo, si rivela efficace anche per chi non è esattamente un amante dello sport e desidera trovare qualcosa che non lo impegni per delle ore, dandogli modo di divertirsi e, perché no, di fare anche nuove conoscenze.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Fitness: come rimettersi in forma dopo l’estate

Leggi anche -> Questi allenamenti ti faranno bruciare più calorie

Leggi anche -> Metabolismo: come migliorarlo con lo sport