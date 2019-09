Aurora Ramazzotti cuoca per mamma Michelle – Video

Aurora Ramazzotti se la cava bene in tutto. Per la prima volta ha cucinato da sola invitando Michelle Hunziker a pranzo. Il risultato è da lacrime.

Aurora Ramazzotti cucina per mamma Michelle e lei si emoziona, commossa. Tutto ovviamente raccontato sui social, dove le due spopolano. La Hunziker in passato ha più volte parlato della viglia di indipendenza da parte della figlia.

Lei le ha concesso spazio, in realtà non la perde mai di vista. Anche adesso che è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza non la molla mai comunque. Però una prima volta va festeggiata come si deve. Aurora ha cucinato un pranzo per la mamma: riso venere, pollo con panna di soia sfumato al limone, insalata sfiziosa. Non è da Masterchef, ma tutto buonissimo, garantisce Michelle. E noi ci dobbiamo fidare.

