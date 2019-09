Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo con i programmi che i canali in chiaro hanno selezionato per la prima serata.

Che cosa sceglierai di vedere questa sera in tv? Se ancora non hai deciso continua a leggere qui su CheDonna.it e valuta assieme a noi le migliori opportunità di questo martedì sera.

Qui di seguito troverai infatti il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, un accurato elenco dei programmi che i canali in chiaro anno certo di proporti.

Valutali con attenzione e fati la tua scelta. Una serata top ti attende.

Stasera in tv: palinsesto martedì 10 agosto

Rai Uno – Mister Felicità (Film)

Martino, giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Quando questa si ammala sarà lui a prendere il suo posto di donna delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Quando questo però dovrà assentarsi Martino non saprà resistere alla tentazione di fingersi suo assistente e cercherà di aiutare la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport.

Rai Due – Una notte al museo (Film)

un papà mai cresciuto e cabinista accetta il lavoro di custode notturno di un museo. Dovrebbe esser un impiego semplice se non fosse che Papà bambinone e casinista accetta lavoro come custode notturno di un museo. Il lavoro sembrerebbe semplice, non fosse per il fatto che

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.