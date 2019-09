Secondo alcuni recenti rumors, Angelina Jolie potrebbe avere un nuovo flirt.

La notizia non è ancora certa ma secondo alcune indiscrezioni apparse sul tabloid “New Idea”, Angelina Jolie potrebbe non essere più sola. La bellissima attrice, infatti, di recente sarebbe stata avvistata con un collega ed i rispettivi figli. Una vicinanza che ha subito dato nell’occhio portando ad illazioni circa una frequentazione “importante” tra i due. E sebbene non ci siano poi molte prove a riguardo, i rumors sono ovviamente già partiti.

Sono passati ormai tre anni da quando Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati generando un grande dispiacere tra i loro fan più accaniti. Come spesso accade in questi casi, più passa il tempo è più le speranze di un ritorno di fiamma si affievoliscono e a peggiorare le cose c’è il nuovo gossip che in questi giorni sembra riguardare proprio la Jolie che, secondo il tabloit “New Idea”, potrebbe avere una storia con il collega Bradley Cooper, separatosi da poco dalla modella Irina Shayk.

Sembra infatti che i due siano stati visti insieme a Disneyland mentre portavano in giro i rispettivi figli. Un’immagine familiare che è andata avanti per l’intera giornata, destando così più di un sospetto su una probabile storia tra i due attori.

C’è da dire, però, che “New Idea” non ha dato notizie aggiuntive e che al momento, quindi, non si sa nulla sull’ipotetica coppia. Per dirla in modo più semplice mancano testimonianze (che solitamente sono le prime ad arrivare), foto di altre occasioni in cui i due sarebbero stati visti insieme, etc…

I detrattori, sostengono si tratti solo di un rapporto di amicizia tra due colleghi che hanno scelto di condividere un momento insieme.

A rendere il tutto più misterioso è stata la mancata smentita da parte di entrambi che hanno preferito chiudersi in un silenzio stampa che ha, se possibile, amplificato di dubbi di chi sospetta di una storia. Insomma, come spesso accade, per saperne di più bisognerà attendere un cenno dai diretti interessati o nuovi avvistamenti che aumenterebbero le probabilità che la notizia sia vera.

