Meteo mercoledì 11 settembre: l’atteso ritorno del sole e del caldo

Nella giornata di mercoledì atteso un meteo stabile un po’ ovunque per merito dell’anticiclone. Qualche pioggia potrebbe tuttavia bagnare la Sicilia. Il sole e il caldo saranno presenti pure nei prossimi giorni.

Anche se ormai l’estate sembra lontana ancora per qualche ora potremo respirare un’aria vacanziera. Già questo martedì l’anticiclone ha portato un clima sereno e temperato, un meteo che resterà tale per tutto il resto della settimana.Gli ombrelli dovranno essere aperti soltanto sulla Sicilia e la Sardegna per via di un vortice sull’area Mediterraneo, anche se l’isola dei Mori dovrebbe liberarsi in fretta del maltempo.

Secondo le più recenti previsioni, l’anticiclone insisterà sul Paese ancora un po’ e per questo le temperature torneranno a salire con valori fino a 32° C.

Le previsioni dell’11 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con un meteo stabile in mattinata e poche nubi di passaggio. Nelle ore pomeridiane il sereno si farà vedere ovunque e non si registreranno precipitazioni. Cieli limpidi pure tra la sera e la notte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un clima stabile e sereno, al massimo disturbato da qualche nube qua e là. Nelle ore pomeridiane di nuovo clima stabile e sereno, così come tra la sera e la notte con cieli limpidi o poco nuvolosi. Sulla Toscana attese nuvole sparse in mattinata sull’intera regione, pur sempre con tempo asciutto. Ampi spazi di sereno previsti al pomeriggio e alla sera.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud dell’Italia incontrerà dell’instabilità con nubi di passaggio, piogge e acquazzoni qua e là tranne che sul Molise e la Campania dove si avranno schiarite ampie. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di meteo instabile con acqua e temporali a tratti intensi salvo che sulla Campania e il Molise. I fenomeni saranno in esaurimento tra la sera e la notte. Sulla Calabria piogge diffuse in mattinata e poi di nuovo nelle ore pomeridiane su buona parte della regione. Verso la sera atteso un miglioramento.

Sul fronte temperature sia le minime, sia le massime si attesteranno in aumento.

