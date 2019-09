Dieta in allattamento: rischi e controindicazioni – VIDEO

Dieta in allattamento: i rischi e le controindicazioni di iniziare una dieta dimagrante mentre si allatta al seno il proprio bebè – VIDEO

Dieta in allattamento, si può? quali sono i rischi nell’iniziare una dieta dimagrante mentre si allatta al seno il proprio bambino? Tutto quello che devi sapere prima di iniziare

Cosa consigliano gli specialisti? E’ indispensabile avere una corretta e giusta alimentazione in allattamento, così come in gravidanza, quindi perché non posticipare la dieta per il benessere di mamma e figlio? Quello che devi sapere nel video in alto

