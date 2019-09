Un look bon ton, ricercato e un po’ retrò ha trasformato Csaba dalla Zorza in una vera e propria icona di stile. Tutti vorrebbero copiare i suoi outfit ma pochi sanno dove acquistare i capi giusti. Ve lo sveliamo noi di CheDonna.it!

Va bene per una cerimonia ma anche per una giornata di lavoro o, perché no, per un giro di shopping.

Il suo esser sempre impeccabile e mai fuori posto è senza dubbio il motivo pre cui tutte siamo innamorate di lei, Csaba dalla Zorza e, naturalmente, del suo look.

L’esperta di buone maniere, che abbiamo imparato a conoscere con programmi televisivi come Cortesie per gli ospiti, è divenuta negli anni una vera e propria icona di stile. Il suo abbigliamento da fascino vintage e un po’ bon ton, lontano dalle tendenze del momento, ci ha conquistato e spente a riscoprire come una donna possa risultare bella e seducente anche senza andare mai oltre il limite.

Chi, almeno una volta non avrebbe voluto essere lei, Csaba dalla Zorza? Se questo sogno si trova anche nel vostro cassetto continuate a leggere qua sotto e preparatevi a scoprire tutti i segreti del look di Csaba.

Csaba dalla Zorza abbigliamento

La tv pullula di provocanti bellezze, tutte giocate tra volumi ridotti, modelli aderenti, trasparenze e chi più ne ha più ne metta.

Poi c’è lei, Csaba dalla Zorza, icona dell’eleganza di un tempo che appare oramai lontano ma che non manca mai di affascinarci.

Il look Csaba sta letteralmente spopolando e non c’è scatto su Instagram, outfit di blog o semplice post di Facebook in cui non si faccia cenno al suo impeccabile stile vintage-chic. Tutte siamo innamorate del suo raffinato stile e, inutile dirlo, sogniamo di copiarlo.

Quali sono allora i punti cardine di ogni outfit di Csaba dalla Zorza:

Coerenza – Eh già, i look di Csaba sono un vero e proprio lineare racconto dall’inizio alla fine.

Vintage – Le gonne a ruota di Csaba, icona per eccellenza del suo look, sembrano prese direttamente dall’armadio di Grace Kelly, ritoccate poi con un tocco magico che le rende perfettamente contemporanee.

Abiti – Lunghi fino ai piedi o a metà polpaccio sono sempre iper femminili e sofisticati.

Stampe giganti – Niente microfiori per Csaba ma stampe decise, sgargianti e perfette per catturare la vista. Le sue fantasie risultano così raffinate ma mai banali e si prestano a divenire punti focali del look di turno.

Giochiamo con i colori – Sempre in perfetto equilibrio, Csaba sa armonizzare tinte vivaci con grande destrezza. Di rado ricorre al nero, preferendo invece armonizzare le sfumature, creando impeccabili equilibri tra capi variopinti e pezzi monocromatici evitando così sempre di scivolare nell’eccesso.

Pizzo – Una vera e propria chicca, gestita sempre in versione foderata e con tonalità soft che Csaba non usa certo quotidianamente ma che, quando sfodera, sa gestire come una vera e propria carta vincente

Pochi centimetri di pelle – Il tratto distintivo è proprio la sobrietà: mai scollature eccessive, mai giochi di trasparenze, mai gambe scoperte. Il bon ton di Csaba passa proprio per questo elegante pudore.

Qualità – I tessuti sono essenziali per avere un look impeccabili. La qualità paga e Csaba lo sa bene, scegliendo capi che certo lei Sto arrivando! valorizzare ma che di base hanno la qualità come loro bandiera.

Accessori – Niente di vistoso se si parla di gioielli o di scarpe, queste ultime spesso di brand artigianali e con forme più che lineari. Le borse invece sono sempre clutch vintage (con tanto di gancio per la chiusura che oramai non i vede più) e borse dalle linee un po’ più rigide, spesso anche con decorazioni gioiello a contrasto.

Csaba dalla Zorza gonne: Giada Curti

Variopinte, dal sapore un po’ vintage e dal fascino indiscutibile. Se c’è un elemento del look di Csaba dalla Zorza che non manca mai di stupire sono le gonne.

Il marchio di riferimento in questo caso è decisamente da identificarsi in Giada Curti, la stilista che ogni anno dedica collezioni a celebri donne del passato, da Frida Kahlo a Jackie Kennedy.

Gonne vaporose, floreali, abiti con scollature vintage e meravigliose sono quanto di più in linea cn l’idea moda di Csaba e così tra le due donne non poteva che nascere una collaborazione vincente.

Quando dite “wow che meraviglia” osservando un look di Csaba sappiate che nove volte su dieci è firmato proprio da Giada Curti.

Ma dove acquistare queste bellissime gonne e abiti?

A Roma rivenditore ufficiale di Giada Curti è il celeberrimo Davide Cenci, negozio che dal 1926 in Via Campo Marzio seleziona i brand più celebri per farsi portavoce dell’eleganza e dello stile italiano senza tempo.

A Milano invece è possibile ammirare le collezioni di Giada Curti presso BiviaBoutique in Via Mascheroni, una delle zone più esclusive di Milano, Anna Ramazzoli, Corso Genova 16, e Nico Fontana, Corso Manforte 25.

Artificio Bergamo, I Blues e Max Mara sono altri brand da cui Csaba dalla Zorza ama attingere capi sporadici, cogliendo dalle varie collezioni ciò che meglio si armonizza al suo stile bon ton e spiccatamente vintage.

C’è poi Poupine brand che ha fornito a Csaba Dalla Zorza le gonne più scivolate e meno strutturate, quelle che la nostra musa ha sfoggiato soprattutto nello scorso autunno.

E il low cost? Diciamo che raramente si possono ammirare pezzi commerciali sulla nostra diva ma sporadicamente abbiamo scorto nel suo armadio abiti griffati Zara, vere e proprie rarità che però ci regalano la speranza di poter eguagliare lo stile Csaba dalla Zorza.

