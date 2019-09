Arriva in Italia il braccialetto che ti avverte se mangi male o...

Ecco il braccialetto epocale che ti dà una scossa se spendi troppo o mangi male

Se sei una di quelle persone che non riescono mai a controllarsi quando si tratta di shopping o cibo, potremmo avere una soluzione per te! Ora disponibile anche in Italia su Amazon un braccialetto che dovrebbe davvero aiutarti a superare i tuoi più grandi vizi.

Lo shopping fa parte delle tue più grandi passioni ma a volte diventa incontrollabile? Non c’è bisogno di seguire una terapia, ora c’è un braccialetto che ti invia una piccola scossa elettrica in caso tu spenda troppo. Questa piccola innovazione si chiama Pavlok.

Come funziona questo ritrovato della tecnologia? “Scarica l’app e scegli l’abitudine che vuoi rompere”, si legge sulla descrizione di questo braccialetto rivoluzionario nato con lo scopo di fermare tutte le cattive abitudini che possono essere dannose per la salute, la vita personale o il conto bancario.

Sigarette, fast food, shopping … Queste sono tutte cose che puoi bandire dalla tua vita quotidiana con questo piccolo braccialetto che ti invia una piccola scossa elettrica, ovviamente sicura per te, di avvertimento.

Pavlok, la soluzione alle nostre dipendenze?

Pavlok è stato creato da Maneesh Sethi, un imprenditore inglese che stava cercando una soluzione per la sua dipendenza dai social network. “Ho sofferto del disturbo da deficit di attenzione (ADHD) e mi sono trovato dipendente da Facebook tanto che ho scritto sul mio blog che avevo assunto qualcuno per schiaffeggiarmi ogni volta che effettuavo l’accesso Facebook, e la mia produttività è aumentata vertiginosamente “. Dato che nessuno dei miei molti fitness tracker mi ha motivato, ho pensato: “Perché ci sono così tanti dispositivi che individuano ciò che sto facendo, eppure nessuno riesce e cambiare la mia attitudine? “e così nacque Pavlok, “Basta con le cattive abitudini grazie alla scossa tattile; altri dispositivi rilevano ciò che hai già fatto, Pavlok invece cambia il vostro comportamento”.Si evince su Amazon dove è possibile acquistare questo braccialetto magico spendendo circa 370 euro. Il dispositivo sembra piuttosto efficace:”Abbiamo iniziato a testare il nostro dispositivo per eliminare le dipendenze ed è stato un vero successo”, affermano gli ideatori, un team di ingegneri della Behavioral Technology di Salt Lake City (Utah). Quindi, chi di voi vuole provare?

