Rossetti di tendenza per l’autunno-inverno 2019/ 2020

Rossetti: tendenze e gli evergreen per l’autunno inverno 2019-2020. Scopriamo quali sono i colori per essere sempre alla moda

Fonte: Istock-Photos Fonte: Istock-Photos Terminata l’estate, sono tante le donne alla ricerca dei rossetti da sfoggiare durante le stagioni dell’autunno ed inverno. Sicuramente è il momento giusto di fare un cambio radicale del guardaroba ed un decluttering totale anche del makeup, aggiornando il beauty e acquistare rossetti nuovi. Dopo diversi anni sono tornati di moda i gloss trasparenti e non solo, scopriamo tutte le principali tendenze per il prossimo autunno-inverno 2019/2020, tra le novità e gli evergreen. Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda la bellezza ed i trucchi per apparire al meglio CLICCA QUI! Rossetti: i trend per il prossimo autunno-inverno

Gli scorsi anni, abbiamo visto le labbra delle donne di tutti i colori, da quelle nude a colori intensi come il marrone, bordeaux e addirittura viola scuro. I rossetti mat sono stati i protagonisti dei brand della profumeria lussuosa e non, in particolare l’inverno scorso.

Quest’anno non si può dire che il mat non sia più il trend di stagione, ma di certo non è il protagonista, ha lasciato ampio spazio ai gloss o i rossetti dal finish più satinato.

La tendenza per questo anno è quella dei nude intensi, le tonalità variano dai colori della terra, con le varie sfumature, alle diverse nuance di rosso, si sa che in inverno non devono mai mancare.

Le modelle durante le sfilate sulle passerelle di New York, Londra, Parigi e Milano hanno sfoggiato le nuove tendenze di rossetti e lipgloss anche trasparenti, che sono stata la tendenza negli anni 90. I make-up artist hanno anche osato con alcune modelle, facendo sfoggiare anche le tonalità più scure, come il nero.

1. Mat

E’ tornato di moda, da qualche anno è in testa alla classifica dei trucchi più ricercati dalle donne, non si può definire un must di stagione, ma è cosmetico che si deve assolutamente da avere. Questo dipende molto dall’incarnato e dai colori dei capelli, perchè non tutte le nuance sono adatte alle donne.

Il rossetto mat, risalta le labbra, è confortevole, soprattutto quelli che non lasciano traccia anche dopo un bacio intenso soprattutto quelli a lunga durata. C’è l’imbarazzo della scelta, inoltre è un rossetto che si adatta benissimo sia durante il giorno, quando siete in ufficio o di sera quando uscite con le amiche o in compagnia del vostro partner.

2. Rossetto nero

Il colore nero è consigliabile indossarlo di sera, ma non di giorno a meno che non vogliate sfoggiare un look più trasgressivo. I make-up artist lo hanno applicato sulle labbra delle modelle che hanno sfilato sulle passerelle, infatti sono tanti gli brand che si sono allineati al trend.

3. Nude

Fonte: Istock

E’ definito il rossetto jolly per eccellenza, in quanto si può sfoggiare in qualsiasi situazione, dalla mattina alla sera, sia per un trucco più chic o sofisticato. Nella prossima stagione vengono proposte:

mat,

cremosa,

lucida.

Le tonalità proposte sono calde, come il beige rosato sia mat che shimmer, se desiderate un look bon ton, potete applicare un pò di lucidalabbra rosa.

4. Rossetti ph reagenti

E’ trend in forte crescita, le donne che seguono la moda lo sanno, l’esistenza dei rossetti o lip gloss ph reagenti, che non sono una novità. Sono prodotti che reagiscono con il ph della pelle, così da creare un colore diverso a seconda dell’incarnato. Il risultato è del tutto naturale poco artefatto, ma dona una luce naturale al viso, basta fare pochi ritocchi dopo l’applicazione senza essere troppo precise come si fa con un rossetto.

5.Gloss brillanti e glitter

I lip gloss super brillanti e con i glitter sono tornati di moda, le labbra avranno un effetto metallo e glitterato, sicuramente chi lo indosserà non passerà inosservato.E’ consigliabile indossarli di sera soprattutto quelli glitterati, a meno che non vi piace osare di giorno con un make-up “luminoso”.

