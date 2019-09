Ora solare ottobre 2019: quando cambia? Scopri quando scatta in Italia

Scopri quando scatta l’ora solare in questo ottobre 2019. In quale giorno dovrete spostare le lancetta indietro di un’ora?

Se qualche grado in meno nelle ore serali e l’avvento delle prime piogge vi fa già sentire l’estate un po’ troppo lontana, sappiate che in realtà il peggio deve ancora venire.

Già perché il vero momento di sconforto giungerà, come ogni anno, quando, alzando gli occhi al cielo, alle cinque di pomeriggio vedrete il sole già pronto a salutarvi.

Le ore di luce si faranno sempre meno numerose e l’autunno sarà veramente arrivato. Chi è il colpevole di tutto ciò? Facile: l’ora solare!

E’ vero, è stava avanzata lo scorso anno la proposta di abolire il cambio dell’ora, discorso è finito in Commissione Europea, ma non si è ancora arrivati a una decisione finale che accontentasse tutti.

Così tra qualche giorno ci toccherà ancora una volta spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. Ma quando di preciso?

CheDona.it vi fornisce tutte le istruzioni del caso.

Ora solare ottobre 2019: quando scatta in Italia?

La notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre è la prescelta per far entrare ancora una volta l’ora solare nelle nostre vite. Dovremmo portare le lancette un’ora indietro, dalle 3 alle 2, perdendo sì un’ulteriore ora di sole e ma guadagnando una preziosa ora di sonno.

Guadagnare un po’ di luce la mattina significherà perderla nel pomeriggio ma il compromesso pare, almeno per ora, esser ancora accettabile.

L’ora solare resterà fino all’ultimo weekend di marzo quando nella notte fra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 sposteremo in avanti le lancette.

Almeno per ora vi ricordiamo che il cambio dell’ora avviene in contemporanea in tutti i Paesi Europei, anche se potremmo trovarci di fronte a uno egli ultimi spostamenti delle lancette: pare infatti che a breve i Paesi meridionali dell’Unione Europea terranno l’ora legale tutto l’anno, quelli settentrionali quella solare.

