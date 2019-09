Carolina Stramare è stata favorita nell’elezione di Miss Italia? I legami della ragazza con un noto agente secondo Dagospia non sono chiari.

Carolina Stramare è stata appena eletta Miss Italia 2019, ma già compaiono le prime ombre sulla votazione. A scatenare il sospetto è stato Dagospia, mettendo insieme una serie di elementi che suonano quanto meno strani.

Ad esempio in noto manager Alex Pacifico durante le votazioni da casa ha invitato tutti a farlo proprio per la ragazza ligure. E casualmente era lui il presidente di giuria quando Carolina era stata eletta come Miss Lombardia, fascia che ha portato alle selezioni nazionali.

In più nella giuria della serata di venerdì, quella della proclamazione di Miss Italia, c’era anche Giulia Salemi che è una delle clienti di Pacifico. Non doveva esserci, poi all’ultimo minuto Elisa Isoardi ha rinunciato e quindi è entrata la nota influencer. E Fatti Italiani conferma che Pacifico è già l’agente della nuova Miss Italia. Bufera in arriva sulle votazioni?

