Meteo martedì 10 settembre: acqua sulla Sicilia e la Sardegna

Nella giornata di martedì attese condizioni climatiche stabili lungo tutta la Penisola per merito dell’anticiclone. Meteo ballerino invece sulle isole dove non mancheranno piogge copiose.

Dopo il brutto tempo che ha colpito l’Italia in maniera più o meno intensa durante il fine settimana, si è fatto largo l’anticiclone e con esso un po’ di sole anche se non più caldo come quello di piena estate. Diversamente la Sicilia e la Sardegna saranno colpite da un vertice avverso in zona Mediterraneo che porterà fino a mercoledì piogge copiose e diffuse.

Secondo le più recenti previsioni nei prossimi giorni l’anticiclone si avvertirà in maniera sulla Penisola portando con sé un innalzamento della colonnina di mercurio con cieli in prevalenza sereni.

Le previsioni del 10 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese dovranno vedersela con molte nubi di passaggio per buona parte della giornata pur con tempo asciutto. Delle piogge sparse si verificheranno sulla Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta. Miglioramenti alla sera su tutti i settori con nuvole diffuse e schiarite.

Il cielo al centro

Sulle regioni del centro atteso un meteo perlopiù stabile con nuvole sparse alternate a schiarite un po’ ovunque pur senza particolari fenomeni. Secco pure tra la sera e la notte. Sulla Toscana previsto un clima in prevalenza stabile durante l’intero arco della giornata con schiarite a carattere locale a cui si alterneranno delle nuvole sparse. Probabili piogge durante le ore pomeridiane sul Grossetano. Alla sera previsto tempo secco alla sera su tutti i settori.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole si incontrerà al mattino una forte nuvolosità di passaggio con piogge a carattere locale sulla Sicilia e la Sardegna. Nelle altre aree più asciutto. Tra le ore pomeridiane e la serata previsti fenomeni anche di natura intensa sulla Sardegna. Acqua pure sulla Sicilia e la Calabria. Altrove variabilità secca. Sulla Calabria nuvole diffuse in mattinata su tutto il territorio, pur con clima asciutto. Piogge a carattere locale nel pomeriggio sulle zone interne orientali. alla sera piogge ovunque.

Le temperature minime saranno in discesa, mentre le massime si attesteranno stabili o in salita.

