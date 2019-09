Filippo Bisciglia su Instagram: “questa sera per me niente faló”

Filippo Bisciglia commenta su Instagram la prima serata di un Temptation Island Vip in cui non sarà lui a raccontare le vicissitudini e i falò delle coppie.

Temptation Island per molto tempo ha avuto un solo volto costante, un protagonista indiretto ma irrinunciabile: Filippo Bisciglia.

Quest’anno però non sarà lui a seguire le vicissitudini di coppie e single, a presiedere i falò e i momenti chiave del reality.

Alessia Marcuzzi ha infatti preso il suo posto e in questo lunedì sera in cui Temptation Island Vip 2 prende il via Filippo Bisciglia sente di dover dire la sua e lo fa attraverso un controverso post su Instagram.

Filippo Bisciglia e il post per la prima puntata di Temptation Island Vip

“… eccola la foto del “lunedì sera” 😉💪🏻 … … con questo tronchetto non riuscirei nemmeno ad accendere una sigaretta, quindi questa sera per me niente faló … ma accenderò il televisore, e come sempre, telespettatore insieme a “VOI” … un grosso in bocca al lupo ad @alessiamarcuzzi e a tutta la mia famiglia ( lavorativamente parlando ) vi voglio bene e vi penso sempre … io lì con voi … 🔥🌴… #temptationislandvip #ioconvoi“

Con queste parole Filippo Bisciglia dice la sua sull’inizio della nuova stagione di Temptation Island Vip.

Qual'”io lì con voi” può sembrare ad alcuni polemico ma comunque Filippo non fa mancare il suo in bocca al lupo alla celebre collega e i fan non fanno mancare i complimenti a lui, sottolineando gli ottimi risultati conseguiti in questi ultimi anni di lavoro.

“Non esiste viaggio nei sentimenti senza Filippo Bisciglia 💔” dice qualcuno ma per verificare ciò non resta che attendere le prossime settimane.

