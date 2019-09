Scopri cosa dovresti lasciar andare per andare incontro ad un anno migliore e ricco di opportunità.

Fonte: Istock

La vita è fatta di esperienze e di momenti importanti, destinati a restare indelebili nella vita di ognuno di noi. Con il passare del tempo, si accumulano emozioni e lezioni di vita che, almeno in parte, creano le persone che siamo. A volte, però, per poter migliorare è necessario lasciar andare alcuni modi di essere o di fare e tutto per accoglier nuovi modi di esistere. Si tratta di un passaggio non sempre facile ma indispensabile per crescere ed andare incontro alla vita alla quale si è in qualche modo destinati. Visto che, almeno in parte, questi aspetti subiscono l’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco più noiosi e quali sono quelli che amano far sorridere gli altri, proveremo a capire qual è la cosa che ogni segno zodiacale dovrebbe abbandonare per andare incontro ad un 2020 migliore. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Oroscopo: Ecco cosa dovresti lasciar andare per un 2020 migliore

Fonte: Istock

Ariete – Il bisogno di primeggiare sempre su tutti

Sebbene la tua voglia di arrivare sempre prima sia parte integrante del tuo modo di essere e riesca a spronarti a fare sempre del tuo meglio, è giunto il momento di apportare delle lievi modifiche al tuo modo di gestire le situazioni. Il tuo bisogno di primeggiare sempre su tutti, rischia infatti di causarti sempre una forte fonte di stress, portandoti a perdere di vista passaggi importanti per la tua crescita personale. Il consiglio delle stelle, in vista del nuovo anno è quindi quello di fermarti un attimo e di ampliare i tuoi orizzonti aprendoti al nuovo e alla riflessione che dovrà primeggiare sull’azione. In questo modo sarà più facile anche conoscere te stessa e notare tanti aspetti nei quali sei cambiata senza quasi accorgertene. Aspetti che se ben analizzati ti aiuteranno a capire di cosa hai davvero bisogno per essere felice.

Fonte: Istock

Toro – Il tuo essere selettiva

Nella vita tendi ad essere spesso molto selettiva e questo se da un lato ti porta a circondarti solo delle persone che reputi adatte a te, dall’altro ti limita sotto molti aspetti dei quali, ovviamente, non arrivi a renderti conto. Stabilire a priori quali persone frequentare o quali esperienze fare ti porta infatti a perdere occasioni anche importanti e questo nel 2020 potrebbe avvenire in modo più esteso del solito. Il consiglio delle stelle è quindi quello abbandonare questa tua forma di controllo per imparare ad aprirti verso gli altri e nei confronti di situazioni che contrariamente a quanto pensi potrebbero rivelarsi più che interessanti. Sarà un modo come un altro per uscire dalla tua comfort zone, imparando a conoscere aspetti di te che fino ad ora non hanno mai avuto modo di emergere e che attraverso la sperimentazione potrebbero sorprenderti in modo piacevole.

Fonte: Istock

Gemelli – L’impazienza

Essere impaziente fa parte di te in modo così totale che quasi non te ne rendi conto. Eppure, ogni qual volta ti trovi a battere il piede in attesa che le situazioni si velocizzino finisci con il perdere la possibilità di osservare ciò che hai intorno e scoprire aspetti della vita che non sei abituata a notare. Mettere da parte l’impazienza per imparare cose come l’attesa e la mancanza di controllo su ciò che ti gira intorno, per quanto difficile, è un buon modo per esplorare meglio il tuo mondo e scoprirne aspetti che non avresti mai immaginato. In questo modo la tua crescita come persona sarà sicuramente più completa e i tuoi orizzonti si espanderanno dandoti modo di approcciarti in modo diverso a tante cose. E, incredibile ma vero, non sempre aspettare sarà noioso come temi, a volte in quel particolare frangente in cui il tutto deve ancora prendere forma, possono accadere le cose più belle.

Fonte: Istock

Cancro – L’egocentrismo

Il più grande regalo che puoi farti in vista del nuovo anno è quello di mettere da parte il tuo essere egocentrica per concentrarti di più sugli altri. Così facendo, oltre a migliorare i rapporti interpersonali, riuscirai a capire meglio chi hai intorno e in modo indiretto anche te stessa. Vedere le cose da prospettive diverse potrebbe ampliare i tuoi orizzonti, facendoti apprezzare maggiormente quanto gli altri fanno per te, cosa della quale al momento di preoccupi poco. Visto che tieni molto alle persone che fanno parte della tua vita, così facendo, migliorerai sia la tua vita che la loro e, anche se al momento può sembrarti difficile, anche la sicurezza nei loro confronti andrà aumentando perché i rapporti ti appariranno più genuini e naturali e non frutto di forzature o di un controllo che continui ad esercitare giornalmente e tutto con un gran dispendio di energie.

Fonte: Istock

Leone – La fame di potere

Il tuo bisogno di affermarti sempre su tutto e tutti è un qualcosa sulla quale non hai quasi il controllo e che per certi versi ti aiuta a combattere al meglio delle tue capacità, arrivando così ad ottenere sempre quello che vuoi. Questa tua fame di potere, però, con il tempo può portarti a perdere di vista le cose davvero importanti, impoverendoti dentro e allontanandoti da ciò che davvero conta. Per evitare tutto ciò, specie in vista del 2020, la cosa migliore è iniziare a lavorare subito sulla tua fame di potere e sul bisogno che hai di star sempre al centro dell’attenzione. Lasciare il passo anche agli altri e imparare ad apprezzare anche le cose più semplici la cui strada non porta sempre necessariamente al successo, sarà un modo per intraprendere un nuovo cammino, in grado di migliorarti e di renderti persino più felice, seppur in un modo diverso da come immagini adesso.

Fonte: Istock



Vergine – Lo spirito critico

Uno dei tuoi più grandi difetti è quello di osservare sempre tutto ciò che ti circonda con sguardo critico. Un atteggiamento che ti porta spesso ad avere tensioni con chi ti circonda, specie perché quando giudichi qualcosa non idoneo è facile intuirlo. Se a ciò si unisce il fatto che sei facile alle critiche e non ti dai problemi nel farle, è intuibile come i rapporti interpersonali siano spesso a rischio. Non solo, questo tuo modo di fare ti limita anche in altri campi della vita, portandoti a non apprezzare come potresti determinate cose. Per questo motivo, specie in vista dell’anno nuovo, il consiglio delle stelle è quello di essere più elastica e aperta alle novità, imparando a vivere le cose prima di fartene un’idea precisa. Un simile cambiamento potrà portarti benefici che neppure immagini, rendendoti più morbida verso gli altri e migliorando il rapporto con chi ti circonda e, in particolare, con amici e parenti.

