Caterina Balivo torna in tv con la nuova stagione di Vieni da me dopo la dieta mima digiuno: “fiera di me”, annuncia sui social.

Dopo un’estate vissuta con i suoi bambini e il marito, Guido Maria Brera all’insegna dell’amore e della spensieratezza, Caterina Balivo è tornata al timone di Vieni da me, la trasmissione di Raiuno in onda tutti i giorni, dal luedì al venerdì alle 14. La conduttrice si mostra al proprio pubblico in splendida forma dopo essere riuscita a portare a termine la dieta mima digiuno, seguita per un motivo ben preciso.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Caterina Balivo: “la dieta mima digiuno non serve per dimagrire, è anti tumorale”

Bellissima e in splendida forma, Caterina Balivo è tornata su Raiuno in tutto il suo splendore dopo aver seguito la dieta mima digiuno fatta per un motivo ben preciso. “Ci tengo a precisare che questa è una dieta preventiva anti tumorale, non serve per dimagrire. Lo so che sono magra, non devo dimagrire, non è che sono impazzita”, ha spiegato la conduttrice che, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha annunciato di essere riuscita a portarla a termine aggiungendo: “fiera di me”.

Potrebbe interessarti anche—->Caterina Balivo, sorpresa a Vieni da me: “sorrido perché…”

Su Instagram, inoltre, la Balivo ha annunciato con entusiasmo l’inizio della nuova stagione di Vieni da me con cui spera di replicare il successo dello scorso anno. “Accadeva un anno fa ed oggi alle 14:00 su Rai 1 ci saranno ancora più emozioni, ancora più storie e spero ancora voi che dovrete mandarmi tutte le vostre energie positive per la nuova stagione di Vieni da me siete pronti??? Io non vedo l’ora!!”, scrive la Balivo. “Io sono pronta Caterina😊 In bocca al lupo per la nuova stagione di Vieni da me”, “Auguri per il 2° anno del bellissimo programma condotto da una Donna Meravigliosa”, “Ben tornata e buon inizio“, scrivono i fans.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI